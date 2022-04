ไททัน แคปปิตอลทุ่มงบ 100 ล้านบาทติดปีก ‘Just Car’ ลุยขยาย 20 สาขา

“ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ผนึก “Just Car” ทุ่มงบ 100 ล้านบาท ลุยขยาย 20 สาขา ปูพรมในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมชู “Just Loan” บริการด้านการเงินรูปแบบใหม่อนุมัติเงินกู้ไวภายใน 10 นาที ตั้งเป้าขึ้นแท่นผู้นำธุรกิจซื้อขายรถมือสองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย

นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด เปิดเผยว่า ไททัน แคปปิตอล ได้ตัดสินใจร่วมลงทุนและเข้าถือหุ้นจำนวน 50% ในบริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจของ Just Car โดยในเบื้องต้นได้ใช้งบประมาณ 100 ล้านบาท ในการเดินหน้ารุกตลาดรถมือสองในทุกมิติ พร้อมเสริมสร้างศักยภาพของ Just Car ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ไททัน แคปปิตอล และ Just Car จะมีการต่อยอดธุรกิจโดยการขยายสาขาการให้บริการเรื่องรถแบบครบวงจรไปยังทุกภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการของ Just Car ได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ เรายังมีบริการ “Just Loan” แพลตฟอร์มกู้เงินรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ถูกกฎหมาย อนุมัติเงินกู้ได้ภายใน 10 นาที โดยมีการปล่อยกู้ 4 รูปแบบ 1. จำนำจอด อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 95% 2. เงินกู้ระยะสั้น ระยะเวลา 3 เดือน/6 เดือน/12 เดือน อนุมัติวงเงินกู้ 50% 3. เงินกู้ฉุกเฉิน ระยะเวลา 3 เดือน / 6 เดือน / 12 เดือน อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 95% 4. เงินกู้ออกเงินให้ ระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 48 งวด อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 80%

ด้าน นายษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด เปิดเผยว่า ความร่วมมือกับ ไททัน แคปปิตอล ถือเป็นก้าวสำคัญของ Just Car ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งที่ผ่านมาเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงบุคลากร เพื่อให้สามารถส่งมอบความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้าในทุกขั้นตอนการบริการ โดย Just Car เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่มีการบริการครบวงจร เพื่อเป็นตัวกลางที่ทำให้ ผู้ซื้อและผู้ขายรถมาเจอกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ของเรา ซึ่งเราจะช่วยคุณขายรถให้ได้ราคาสูงที่สุด ได้รถดีที่สุด เข้าถึงสินเชื่อที่มีเงื่อนไขดีที่สุด รวมถึงเราจะช่วยให้คุณซ่อมรถกับช่างที่ดีที่สุดในราคาที่คุณกำหนดเองได้

“ภายในปีนี้ Just Car จะขยายสาขาการให้บริการทั้งสิ้น 20 สาขา โดยจะตั้งอยู่ในบริเวณห้างสรรพสินค้า Lotus’s ซึ่งในแต่ละสาขาจะมีทั้ง การซื้อขายรถ การบำรุงรักษา การประกันคุณภาพ รวมไปถึงช่วยเหลือฉุกเฉินและให้บริการด้านสินเชื่อ โดยบริษัทฯ จะใช้งบประมาณสำหรับทำการตลาดทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท นอกจากนี้ เรายังมีบริการใหม่ “Just Service by Just Car – คุณมีของ เรามีช่าง” บริการพิเศษส่งช่างไปซ่อมหรือบำรุงรักษารถถึงบ้าน ซึ่งลูกค้าสามารถหาอะไหล่ หรืออุปกรณ์ ต่าง ๆ มาเองก็ได้ โดยมีค่าใช้จ่ายคิดตามระยะทางจริง เริ่มต้นกิโลเมตรละ 50 บาท (รวมค่าแรง) คิดระยะทางจากสาขาใกล้บ้านท่าน

ทั้งนี้ 20 สาขาประกอบด้วย สาขามีนบุรี, สาขาพระราม 4, สาขาหลักสี่, สาขาพระราม 2, สาขารังสิตนครนายก คลอง 7, สาขานอร์ธปาร์ค, สาขาจรัญสนิทวงศ์, สาขานวนคร, สาขาศาลายา, สาขาสมุทรสาคร, สาขานครปฐม, สาขาปทุมธานี, สาขาอยุธยา, สาขาฉะเชิงเทรา, สาขาอมตะนคร, สาขาบ่อวิน, สาขาศรีราชา, สาขาพัทยาใต้, สาขามาบตาพุด, สาขากบินทร์บุรี, สาขาสระบุรี, สาขานครราชสีมา, สาขาเชียงใหม่, สาขาขอนแก่น

“ปัจจุบันการซื้อขายในตลาดรถยนต์มือสองมีตัวเลขประมาณ 1.3 ล้านคัน เติบโตขึ้นประมาณ 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองเพิ่มมากขึ้น เพราะได้เปรียบเรื่องราคาและคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับรถใหม่ รวมถึงมีบริการด้านสินเชื่อรถยนต์มือสองให้เลือกหลายที่ และมีเงื่อนไขที่ผ่อนปรนทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งผู้ประกอบการในประเทศ และดีลเลอร์ที่ลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่ง Just Car เป็นธุรกิจของคนไทย 100% ที่เปิดดำเนินการเป็นรายแรกในไทย จึงมีฐานลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ จากแผนการดำเนินงานและการขยายสาขา คาดว่าภายในปีนี้ Just Car จะมีรายได้ไม่น้อยกว่าสามเท่าของเงินลงทุน” นายษรัญพัฒน์ กล่าวในตอนท้าย