อ้าว…จัสติน บีเบอร์ ถูกฟ้อง ‘ลอกเพลงยุค 70’ มาแต่งเพลงฮิต 10,000 Hours !!!

เว็บทีเอ็มซี รายงาน จัสติน บีเบอร์ และ แดน + เชย์ (Dan + Shay) นักร้องคู่ดูโอ ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงคนอื่น นำมาแต่งเพลงฮิต 10,000 Hours.

ทีเอ็มซี เว็บบันเทิงดังอ้างสำเนาคำฟ้อง ระบุ บีเบอร์ นักร้องซุป’ตาร์ชาวแคนาดาวัย 28 และ แดน + เชย์ ที่ร่วมกันแต่งเนื้อเพลง 10,000 Hours ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพลงท่อนคอรัส (Chorus) หรือท่อนฮุค

เพลง First Time Baby Was A Holiday ที่ พาลเมอร์ เรคส์ และ แฟรงค์ ฟิโอราวานติ ร่วมกันเขียนขึ้นเมื่อปี 2516 แต่ไม่เคยนำออกเผยแพร่ กระทั่งถูกนำมาร้องโดย เอเชีย ลัคกีย์ เมื่อปี 2557

โจทก์ระบุมีความคล้ายกันระหว่างเพลง 10,000 Hours และ First Time Baby Was A Holiday อย่างชัดเจน และฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย ขอมีเครดิตชื่อ รวมทั้งเรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งห้ามเพื่อป้องกันการเผยแพร่เพลง 10,000 Hours ในอนาคต

ข่าวว่า เพลง 10,000 Hours มียอดสตรีมทั่วโลกกว่า 2 พันล้านครั้ง นับแต่ปล่อยออกสู่สาธารณชนเมื่อปีที่แล้ว

จัสติน บีเบอร์ และ แดน + เชย์ นับเป็นศิลปินดังรายล่าสุดที่ถูกฟ้องในคดีละเมิดลิขสิทธิ์เพลง โดยก่อนหน้านี้ เอ็ด ชีแรน นักร้องดังชาวอังกฤษ เพิ่งชนะคดีเมื่อศาลสูงกรุงลอนดอน อังกฤษ มีคำพิพากษาเมื่อวันพุธที่ 6 เมษายนว่า ชีแรนไม่ได้ลอกเพลง Oh Why ของ แซมี สวิตช์ และ รอสส์ โอโดโนฮิว มาแต่งเพลง Shape Of You เพลงฮิตของชีแรน ตามที่ถูกฟ้อง