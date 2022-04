‘บิ๊กป้อง’ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่จ.สระบุรี พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ.ทอ.) พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โดยมี พล.อ.ท.ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช นำคณะผู้บังคับบัญชา และข้าราชการ ให้การต้อนรับ

พล.อ.ต. บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ กล่าวว่า ผบ.ทอ.มีการตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ณ ที่ตั้ง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ทั้งนี้ ผบ.ทอ. ได้ลงนามในสมุดเยี่ยมชม มีข้อความว่า “ขอให้นักเรียนนายเรืออากาศทุกคน จงนำความรู้ ความเป็นผู้นำ และจิตใจที่ดีงาม ซื่อตรง ซึ่งได้รับการหล่อหลอม จากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชนี้ไปใช้ เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แก่กองทัพอากาศ และชาติบ้านเมืองของเรา”

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จะก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง ในการปรับวางที่ตั้งไปยัง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวางแผนที่จะเริ่มกระบวนการเคลื่อนย้ายหน่วยในเดือนกันยายน 2565 และให้นักเรียนนายเรืออากาศสวนสนามเข้าที่ตั้งใหม่ ในวันที่ 28 มกราคม 2566 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 10 ปี ที่ได้รับพระราชทานนามโรงเรียนนายเรืออากาศใหม่ โดยมีการกำหนดทิศทางในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร เพื่อรองรับการพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “หนึ่งในกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค One of the Best Air Forces in ASEAN” และแนวคิดการพัฒนากองทัพอากาศให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) รวมทั้งเจตนารมณ์และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2564 – 2565

ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กำหนดเจตนารมณ์ “สืบสานงานยุทธศาสตร์ รักษาขีดความสามารถในการเป็นกองทัพอากาศที่ชาญฉลาดและยั่งยืน ต่อยอดการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษา และพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาค (Premier Academy)” ตามแนวคิด “ตำนานแห่งดอนเมือง สู่ความรุ่งเรือง ณ มวกเหล็ก” ให้เป็นสถาบันที่มีความสำคัญยิ่งของกองทัพอากาศ ทั้งในด้านชื่อเสียง เกียรติภูมิ และศักดิ์ศรี รวมทั้งเป็นองค์กรแห่งองค์ความรู้และภูมิปัญญาของกองทัพอากาศ ดังคำปฏิญาณที่ว่า “ศักดิ์ศรีเรืออากาศเหนือสิ่งอื่นใด”