กระแสดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่นยังแรง So มั่นใจปีนี้ฮ็อต หลายองค์กรเรียกใช้บริการ BPO เพิ่มขึ้น

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้ดำเนินธุรกิจการจ้างเหมาบริการครบวงจร (Outsourcing Services) เปิดเผยว่า ปี 2565 น่าจะเป็นปีที่ผลประกอบการของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากหลายองค์กรเริ่มให้ความสำคัญกับการปรับดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น โดยเริ่มเข้าใจและยอมรับให้ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาวางระบบการทำงานบางส่วนให้ ขณะที่องค์กรนั้นๆ

“เป็นแนวโน้มที่ดีเพราะหลายองค์กรเริ่มให้บุคคลภายนอกมาทำงาน BPO (Business Process Outsourcing) แทน เพราะบางที่ไม่รู้ว่าองค์กรตัวเองมีปัญหา แต่การได้ระบบ BPO ไปช่วยโดยมีการนำความรู้ของแต่ละบุคคลมาปรับเปลี่ยนให้ข้อมูลเข้าสู่ระบบได้มากที่สุด (Digitize) และเป็นไปโดยอัตโนมัติ กลับสามารถช่วยลดกระบวนการหรือขั้นตอนทำงานได้มาก อีกทั้งไม่ต้องกังวลกับงานที่มีรายละเอียดยิบย่อย ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบการจ้างพนักงานลักษณะบริหารจัดการบุคคล เช่น งานธุรการ พนักงานบัญชี ฯลฯ โดยเราจะนำเทคโนโลยีต่างๆ มาบริหารข้อมูลแบบเรียลไทม์ การจัดการเอกสารในองค์กรให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ที่สำคัญยังช่วยลดค่าใช้จ่ายองค์กรได้เพราะใช้ต้นทุนต่ำกว่าการจ้างพนักงานประจำ แต่กลับมีคนทำงานให้ตลอด เนื่องจากมีการนำระบบหรือแพลตฟอร์มของ Outsource มาช่วยในการบริการจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น” นายณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้ SO มีหน่วยธุรกิจ ‘SO NEXT’ ทำหน้าที่งานบริการบริหารจัดการงานข้อมูลเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำและบริการแพลตฟอร์มโซลูชั่น (Platform Solution) และได้รับมาตรฐาน ISO 27001 (Information Security Management System) ที่เป็นระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล SO จึงเป็นบริษัท BPO ที่ให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจร อาทิ SO PEOPLE การบริหารจัดการด้านบุคลากร SO WHEEL การบริการรถยนต์ให้เช่าหลากหลายรูปแบบ SO NEXT การบริหารจัดการงานข้อมูลและเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ SO GREEN การบริหารจัดการงานภูมิทัศน์แบบครบวงจร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SO กล่าวว่า จากแผนกลยุทธ์หลักปีนี้ของบริษัทที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนรายได้กลุ่ม SO NEXT มากขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ 5% เพราะปัจจุบันหลายบริษัทเห็นความสำคัญถึงการบริหารจัดการเก็บข้อมูลหรือ Data เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ควรมีการจัดการที่เป็นระบบ เพราะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทมีการเติบโต โดยล่าสุด SO ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษากระบวนการทางธุรกิจ นำระบบเทคโนโลยีเข้าไปปรับใช้ในกระบวนการทำงานของ บริษัท รักษาความปลอดภัย กัทส์ อินเวสติเกชั่น (Guts) ซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยหนึ่งในห้าของประเทศ โดยทำธุรกิจมานานกว่า 40 ปี โดยสามารถช่วยลดกระบวนการทำงานได้มากถึง 70%