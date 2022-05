TFG เซ็น MOA คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาฯ มอบทุนวิจัย 10 ล้าน หนุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน

นายเพชร นันทวิสัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (TFG) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้มีการลงนามใน MOA ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนับสนุนทุนวิจัยกว่า 10 ล้านบาท โดยทั้งสองฝ่ายได้มีความประสงค์ในการส่งเสริมพัฒนางานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน เพื่อให้งานทางวิชาการได้เกิดการบูรณาการต่อยอดนำมาใช้จริงในภาคอุตสาหกรรมปศุสัตว์

ประกอบด้วย 2 ส่วน โดยส่วนแรก เป็นการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน CU and Thaifoods Future and Innovative Technology Center ซึ่งมีชื่อย่อว่า CU&T-FIT และอีกส่วนเป็นการสนับสนุนสำหรับการวิจัยพัฒนานวัตกรรมทางสุขภาพสัตว์ โดยในปีแรก มีขอบเขตเป้าหมายงานวิจัย 3 หัวข้อ คือ 1.Foodborne Pathogen Control at slaughterhouse 2.Sample Preparation Machine for Lab 3. Adjuvant for Vaccine โดยหัวข้องานวิจัยดังกล่าว มีที่มาจากปัญหาที่พบในกระบวนการการผลิต กระบวนการการทำงานของบริษัท รวมถึงความต้องการในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีต้นทุนที่เหมาะสม พัฒนาคุณภาพในการผลิตสัตว์ และส่งมอบอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสู่ผู้บริโภค

“บริษัทฯมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนและความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ของบริษัทที่มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะเป็นการนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและส่งเสริมอุตสาหกรรมปศุสัตว์ของประเทศไทย” นายเพชร กล่าว