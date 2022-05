บัวแก้วนำคณะเยือนซาอุ ปูทาง มกุฏราชกุมาร เยือนไทย

4 เดือนหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย เมื่อวันที่ 25 มกราคม เพื่อปรับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้กลับสู่ปกติอย่างสมบูรณ์

ล่าสุด นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะผู้แทนจากไทยชุดใหญ่มากเกือบ 140 คน เดินทางเยือนซาอุฯ ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคมนี้ เพื่อสานต่อการเยือนของ พล.อ.ประยุทธ์ และยังเป็นการปูทางสำหรับการเสด็จฯ เยือนไทยของ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด มกุฎราชกุมาร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบีย

นายดามพ์ บุญธรรม อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า หลังการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจนถึงวันนี้ มีความคืบหน้าในการดำเนินความสัมพันธระหว่างไทย-ซาอุฯ ในหลายด้าน

อาทิ 1.การเริ่มเปิดเที่ยวบินตรงระหว่างไทยกับซาอุฯ ของสายการบิน ซาอุเดีย 2.การยกเลิกการห้ามชาวซาอุฯเดินทางไปไทย และอนุญาตให้คนไทยเดินทางมายังซาอุฯได้ 3.การลงนามความตกลงความร่วมมือด้านแรงงาน 2 ฉบับ ระหว่างกระทรวงแรงงานกับกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาสังคมซาอุฯ 4.การอนุญาตการส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากไทยไปยังซาอุฯ และ 5.การประชุมคณะทำงานร่วมไทย-ซาอุฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28-29 มีนาคม เพื่อยกร่างแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ซาอุฯ (Roadmap to Strengthen Bilateral Relations between the Kingdom of Thailand and the Kingdom of Saudi Arabia) และการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย (Saudi-Thai Coordination Council)

ซึ่งเป็นไปตามผลการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและมกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ คณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปในครั้งนี้ มีทั้งผู้แทนจากหน่วยราชการต่างๆ และภาคเอกชน เป็นผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และรัฐวิสาหกิจไทยรวม 28 หน่วยงาน จำนวน 79 คน อาทิ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน รองเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และกรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เพื่อหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมถึงผลักดันประเด็นต่างๆ ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ

ขณะที่ผู้แทนจากภาคเอกชนจาก 39 บริษัท อีก 61 คน ในภาคอุตสาหกรรม พลังงาน การค้า การท่องเที่ยวและการโรงแรม การรักษาพยาบาล อสังหาริมทรัพย์ โลจิสติกส์

นำโดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมเดินทางไปด้วย โดยสภาหอการค้าไทยได้ช่วยประสานงานและรวบรวมภาคเอกชนไทยที่มีความสนใจส่งเสริมการค้าและการลงทุนกับฝ่ายซาอุฯ เพื่อเป็นโอกาสให้ภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้ศึกษาและเข้าใจศักยภาพของกันและกันโดยตรง

นายดามพ์ ระบุว่า วัตถุประสงค์ในการเยือนครั้งนี้ก็เพื่อสานต่อจากการพบหารือระหว่าง พล.อ.ประยุทธ์และมกุฎราชกุมารแห่งซาอุฯ เพื่อแสดงให้ฝ่ายซาอุฯเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของฝ่ายไทยที่จะสานสัมพันธ์ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมความร่วมมือที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานที่มั่นคง

โดยเฉพาะการจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ซาอุฯ และการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย จะเป็นกลไกหลักในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ และยังเป็นโอกาสในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ และภาคเอกชนไทย-ซาอุฯ

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น การนำภาคเอกชนเดินทางเยือนซาอุฯครั้งนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้จักระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย เป็นโอกาสในการแสวงหาพันธมิตรทางการค้าและการลงทุนระหว่างกัน เนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างเห็นถึงศักยภาพของอีกฝ่าย เพราะซาอุฯเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากรมากที่สุดในกลุ่มคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ (จีซีซี) และสามารถเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังยุโรปและแอฟริกา ขณะที่ไทยก็สามารถเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนสำหรับซาอุฯได้เช่นกัน

อธิบดีกรมเอเชียใต้ระบุว่า ระหว่างการเยือนนายดอนจะหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีกระทรวงการลงทุน รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยว และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานซาอุฯ

นอกจากนี้ ยังจะร่วมพิธีเปิดงาน Thailand Halal Food Festival 2022 กิจกรรมส่งเสริมการเปิดตลาดผลิตภัณฑ์ฮาลาลของไทยโดยเฉพาะอาหารในซาอุฯ ในระหว่างการเยือนครั้งนี้ยังจะมีการจัดงาน Saudi-Thai Investment Forum เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนของทั้งสองประเทศ และยังจะมีการจัดการจับคู่ธุรกิจ business matching

เพื่อให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสหารือกันในรายละเอียดและโอกาสทางธุรกิจ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 300 คน และยังจะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าไทยและหอการค้าซาอุฯด้วย ฝ่ายซาอุฯยังจัดให้คณะเดินทางเยี่ยมชม King Abdullah Economic City ในเมืองเจดดาห์ เขตเศรษฐกิจที่สำคัญของซาอุฯ ในภาคตะวันตกของประเทศ และเมืองอัลอูราห์ หนึ่งในโครงการขนาดใหญ่ตามนโยบาย Saudi Vision 2030 พัฒนาเมืองประวัติศาสตร์ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุฯ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอายุเก่าแก่หลายพันปีให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและเป็น “พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (living museum)” เพื่อสำรวจศักยภาพและลู่ทางในการส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนในด้านการท่องเที่ยว การบริการ และการโรงแรมระหว่างกัน

นายดามพ์ กล่าวด้วยว่า หลังจากเอกชนไทยเดินทางเยือนซาอุฯในครั้งนี้ สภาหอการค้าซาอุฯก็มีแผนจะนำคณะนักธุรกิจซาอุฯกว่า 100 คน เยือนประเทศไทยเช่นเดียวกันในช่วงเดือนกรกฎาคมปีนี้ ที่สำคัญคือการเยือนครั้งนี้จะเป็นการปูทางก่อนการเสด็จฯ เยือนไทยของมกุฎราชกุมารซาอุฯ คาดว่าจะเกิดขึ้นครึ่งปีหลังของปีนี้ จะเป็นโอกาสในการสรุปร่างแผนการขับเคลื่อนและส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีไทย-ซาอุฯ และร่างบันทึกความเข้าใจการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี-ไทย จะมีการลงนามในช่วงการเสด็จฯ เยือนไทยของพระองค์ด้วย