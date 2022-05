ททท.นำเอกชนเจาะตลาดอินเดีย ดึงกลุ่มเป๋าหนักเที่ยวไทย ชู”อะเมซิ่ง นิว แชปเตอร์”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ว่า นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. ร่วมพิธีเปิดคูหาประเทศไทยในงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2022 ณ India Expo Mart, Greater Nodia กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงานส่งเสริมการขาย สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย และสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการส่งมอบคุณค่าการท่องเที่ยวของประเทศไทยมุมมองใหม่ เพื่อสร้างความประทับใจ และยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น Preferred Destination สอดรับกับปีท่องเที่ยวไทย 2565 ตามแนวคิดแคมเปญอะเมซิ่ง นิว แชปเตอร์ (Amazing Thailand : Amazing New Chapters)

นายธเนศวร์ กล่าวว่า ททท. พร้อมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2022 ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว (Trade Show) ที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2565 ณ India Expo Mart, Greater Noida กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เพื่อเป็นช่องทางเจรจาธุรกิจการท่องเที่ยว ระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกับต่างประเทศ (Business to Business) ตลาดอินเดีย ซึ่งนับเป็นตลาดสำคัญที่มีศักยภาพและมีโอกาสขยายจำนวนการเดินทางมายังประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลง โดยจะมุ่งเน้นเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพ มีการใช้จ่ายสูง อาทิ กลุ่มคนรุ่นใหม่ ครอบครัว ลักซัวรี่

นายธเนศวร์ กล่าวว่า งาน SATTE จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 29 และ ททท.ได้นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเป็นปีที่ 13 แล้ว โดยปี 2565 มีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วม 28 ราย ผ่านการรับสมัครทางช่องทางเว็บไซต์ virtualmart.tourism.org ในลักษณะจองก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน (First Come, First Served Basis)ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทนำเที่ยวและจัดการภาคพื้น 13 ราย กลุ่มธุรกิจโรงแรม 7 ราย กลุ่มธุรกิจสายการบิน 4 ราย และอื่นๆ (แหล่งท่องเที่ยวนันทนาการและบริการทางการแพทย์) 4 ราย เพื่อเจรจาธุรกิจและนำเสนอสินค้าบริการภายในคูหาประเทศไทย (Thailand Stand) ขนาดพื้นที่ 190 ตารางเมตร ที่จัดตกแต่งด้วยบรรยากาศสะท้อนแนวคิดความหลากหลาย (New Chapter) มีการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสาธิตเพื่อตอกย้ำและส่งมอบคุณค่าอัตลักษณ์ความเป็นไทย อาทิ การแสดงรำไทย มวยไทยโบราณ กิจกรรมสาธิตวาดร่ม และตัดพวงมโหต ซึ่งสามารถสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้จัดงาน Informa Markets คาดว่างาน SATTE 2022 มีผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50,000 คน และจำนวนผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าทางการท่องเที่ยว (Exhibitors) มากกว่า 1,200 คูหา พื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้น 25,000 ตารางเมตร จำนวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วม (Trade Visitors) มากกว่า 35,000 คนจาก 50 ประเทศ ทำให้ททท. เล็งเห็นว่าเป็นโอกาสของภาคเอกชนไทยได้ใช้เวทีนี้ในการเจรจาธุรกิจเพื่อทำการตลาด และส่งเสริมการขายร่วมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวจากอินเดีย ซึ่งคาดว่าเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจ ไม่ต่ำกว่า 3,000 นัดหมายตลอดการเข้าร่วมงาน