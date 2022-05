Kubix เปิดให้จองซื้อ ‘DESTINY TOKEN’ บุพเพสันนิวาส ๒ เป็นวันแรก

นางสาวอภิญญา เรืองทวีคูณ Managing Director บริษัท คิวบิกซ์ ดิจิทัล แอสเสท จำกัด (Kubix) บริษัทของธนาคารกสิกรไทยและผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยว่า Kubix พร้อมเปิดให้จองซื้อ “เดสทินี โทเคน” (DESTINY TOKEN) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนในภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ แล้วตั้งแต่วันนี้ (23 พฤษภาคม) ถึง 20 มิถุนายนนี้ ผ่าน ‘แอพพลิเคชัน Kubix’ เสนอขายจำนวนจำกัด 16,087 โทเคน มูลค่ารวม 265,227,633 บาท ระยะเวลาลงทุนไม่เกิน 2 ปี สามารถเลือกลงทุนในโทเคนดิจิทัลได้ 3 ประเภท ได้แก่

1. I am Glad Token ราคา 5,559 บาทต่อโทเคน 2. I am Delighted Token ราคา 155,559 บาทต่อโทเคน และ 3. I am Happy Token ราคา 1,555,559 บาทต่อโทเคน โดยผู้ถือ DESTINY TOKEN ทุกประเภท จะมีสิทธิได้รับเงินต้นคืนเมื่อจบโครงการ พร้อมผลตอบแทน 2.99% ต่อปี และมีโอกาสได้ผลตอบแทนพิเศษเพิ่มอีก 2.01% ต่อปี ของมูลค่าเงินลงทุนเริ่มต้น รวมเป็น 5% ต่อปี เมื่อภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีรายได้ Box Office ทั่วประเทศตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส ๒ มีกำหนดเข้าฉายวันที่ 28 กรกฎาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์ รวมทั้งจะยังได้รับสิทธิประโยชน์อีกมากมายที่หาซื้อไม่ได้ โดยโทเคนดิจิทัลแต่ละประเภทจะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกันซึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวน (Whitepaper) ภายใต้การกำกับดูแลโดย ก.ล.ต.

“ความน่าสนใจของ DESTINY TOKEN ถือว่าเป็นการลงทุนในโทเคนดิจิทัลที่ไม่มีความผันผวน จะไม่มีการนำไปซื้อขายในกระดานเทรด ผู้ลงทุนจะได้สิทธิ์รับเงินต้นคืนเมื่อจบโครงการ จึงตอบโจทย์ผู้ที่ต้องการแหล่งพักเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากประจำ”

การเสนอขาย DESTINY TOKEN จะจัดสรรในรูปแบบซื้อก่อนมีสิทธิ์ก่อน ตามลำดับการชำระเงินสำเร็จของผู้ลงทุนแต่ละราย (First come first served) ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ แอพ Kubix