คาโอ เปิดตัวแคมเปญปกป้องคนไทย ให้ชีวิตไปต่อ ดึงเหล่าพรีเซ็นเตอร์ซุปตาร์ ชู 5 แบรนด์ดัง ตัวช่วยคนไทยปลอดภัย

นายยูจิ ชิมิซึ ประธานกรรมการ บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า เพื่อเป็นการสานต่อวิถี “Kirei-Making Life Beautiful” สร้างสรรค์สิ่งดีเพื่อชีวิตที่สวยงาม ให้แก่คนไทย คาโอจึงเปิดตัวแคมเปญ ” You Go Out, We Protect ” คาโอ ปกป้องคนไทย ให้ชีวิตไปต่อ เพื่อแสดงความห่วงใยต่อคนไทยทุกคน และสนับสนุนให้คนไทยกล้าที่จะใช้ชีวิตข้างนอกได้อย่างเต็มที่อย่างปลอดภัยไร้กังวล ผ่าน 5 แบรนด์ดังในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขอนามัยและความเป็นอยู่ของคาโอ ได้แก่ แอทแทค ลอรีเอะ บิโอเร มาจิคลีน และไฮเตอร์ ในการปกป้องดูแลสุขอนามัยของคนไทยให้ปลอดภัยจากโควิด-19 และได้ออกไปใช้ชีวิตต่อได้อย่างมั่นใจ เพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและยั่งยืนสำหรับทุกคน

แคมเปญ “You Go Out, We Protect คาโอปกป้องคนไทย ให้ชีวิตไปต่อ” เป็นการรวมพรีเซ็นเตอร์ดาราดังของคาโอ อาทิ หมาก-ปริญญ์ – คิมเบอร์ลีย์ พรีเซ็นเตอร์ แอทแทค, ญาญ่า-อุรัสยา – แอลลี่-อชิรญา พรีเซ็นเตอร์ ลอรีเอะ และเต้ย จรินทร์พร พรีเซ็นเตอร์ บิโอเร ที่แท็กทีมกันมาบอกเล่าเรื่องราวและสนับสนุนคนไทยให้ไปต่อผ่านทางวิดีโอออนไลน์ ให้ทุกคนได้กลับไปใช้ชีวิตข้างนอกอย่างเต็มที่ พร้อมดูแลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยโดยมีผลิตภัณฑ์ของคาโอช่วยปกป้องกล้าที่จะไปต่อ พร้อมใช้ชีวิตประจำวันให้สะอาด ปลอดภัย กับไฮไลต์กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและปกป้องจากไวรัสโควิด -19 ของคาโอ