เฮงเค็ล ชูนวัตกรรมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ

นายแอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธาน บริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทย กล่าวว่า หนึ่งในเกณฑ์ที่บริษัทให้ความสำคัญ คือ ด้านนวัตกรรม สินค้าใหม่ทุกชิ้นต้องคำนึงถึงเรื่องความยั่งยืน ตลอดทั้งองค์กรของเฮงเค็ล ประเทศไทย สนับสนุนให้พนักงานตั้งคำถาม และลองเสี่ยงทำสิ่งใหม่ๆ อย่างรอบคอบ รวมถึงประสานความร่วมมือ และพัฒนาทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสร้างสรรค์โซลูชั่นที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีและมีความยั่งยืนสำหรับลูกค้าและผู้บริโภคของเรา รวมถึงสร้างประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมด้วย

“เรื่องของนวัตกรรมมักถูกบรรจุเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร เพราะมันช่วยสร้างมั่นใจในด้านความได้เปรียบทางการแข่งขัน และความสำเร็จในตลาดอย่างยั่งยืน ซึ่งวัฒนธรรมนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ความสามารถ และโอกาสในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนี้เห็นได้จากผลสำรวจความคิดเห็น “Cultivate the new-Innovation for the long term” ที่เฮงเค็ลและไฟแนนเชียล ไทม์ จัดทำขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าเรื่องภาวะผู้นำ ความหลากหลาย และความกล้าที่จะเสี่ยง เป็นคุณสมบัติที่สนับสนุนนวัตกรรมมากที่สุด นอกจากนี้ พื้นฐานที่แข็งแกร่งในเรื่องความไว้วางใจและการสร้างความมั่นใจจากระดับผู้บริหาร ว่าความล้มเหลวจะไม่นำมาซึ่งผลกระทบเชิงลบ แต่จะเป็นแรงบันดาลใจในการปลุกจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรม”

นายแอนเดรียนโต้ กล่าวว่า สิ่งหนึ่งที่มักหลงลืมไป คือ ความสามารถในเชิงนวัตกรรม บริษัทต้องพึ่งพากลยุทธ์ที่แตกต่างกันเพื่อสร้าง หรือพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงานได้มากขึ้น ที่เฮงเค็ลมีตัวอย่างหนึ่ง คือ การจัดฝึกอบรมเครื่องมือและวิธีการค้นหาความคิดใหม่ๆ รวมถึงการประเมินไอเดียเหล่านั้น และวิธีการนำไปใช้จริง อย่างไรก็ตาม การนำความรู้จากภายนอกมาใช้ นับตั้งแต่สตาร์ตอัพไปจนถึงพันธมิตรทางธุรกิจ ก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ เฮงเค็ลได้กำหนด Henkel Purpose ใหม่ คือ “Pioneer at heart for the good of generations” เพื่อเป็นพันธสัญญาว่าบริษัทจะผสานเรื่องการดำเนินงานอย่างยั่งยืน เข้ากับจิตวิญญาณในการบุกเบิกสิ่งใหม่ๆ และการนำเสนอคุณค่าเพิ่มให้กับสังคม สำหรับเฮงเค็ลแล้ว ทุกคนสามารถเป็นผู้บุกเบิกและมีส่วนสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรได้ด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าที่จะเสี่ยง และแนวคิดที่มุ่งแก้ไขปัญหา เหนือสิ่งอื่นใด การทำสิ่งเหล่านี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ให้กับความเป็นอยู่ที่ดีของคนในรุ่นปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงบวกให้กับคนในรุ่นต่อๆ ไปเช่นกัน