คดีเข้า… มารายห์ แครีย์ ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์เพลงดัง All I Want For Christmas Is You !!!

เว็บไซต์ deadline.com รายงาน มารายห์ แครีย์ นักร้องดังชาวอเมริกันวัย 53 และ วอลเตอร์ อฟานซีฟฟ์ ที่ร่วมแต่งเพลง All I Want For Christmas Is You เพลงดังที่ฮิตติดหูคนทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ถูกฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ แอบลอกไอเดียคนอื่น มาแต่งเพลงนี้

ข่าวว่า แอนดี สโตน นักแต่งเพลงคันทรีในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงสหรัฐในเขตตะวันออกของรัฐลุยเซียนา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน เรียกค่าเสียหาย 20 ล้านดอลลาร์ ราว 684 ล้านบาท โดยระบุในหมายฟ้องว่า แครีย์และอฟานซีฟฟ์ ตั้งใจละเมิดลิขสิทธิ์เพลงของเขา ซึ่งมีชื่อเดียวกัน และมีออกมาตั้งแต่ปี 2532 แต่งเนื้อเพลงโดย วินซ์ แวนซ์ และ เดอะ วาเลียนท์ ( Vince Vance & the Valiants ) ซึ่งถูกเปิดออกอากาศอย่างแพร่หลายเมื่อปี 2536 ก่อนที่เพลง All I Want For Christmas Is You ของมารายห์ แครีย์ จะถูกปล่อยออกมาเมื่อปี 2537

พาเมลา คอสลิน ทนายความชาวลอสแอนเจลิส ผู้เชี่ยวชาญคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและดนตรี ให้ความเห็นว่า มีชื่อเพลงที่ใช้ชื่อว่า All I Want For Christmas Is You ถึง 177 เพลง ซึ่งในการฟ้องคดีนี้ นายสโตนจะต้องหาหลักฐานหนักเอาการที่จะมาพิสูจน์คำกล่าวหาของตัวเอง

แต่คอสลิน ก็ว่า คำตอบของเธอจะต่างออกไปจากนี้ ถ้าหากในเนื้อเพลงของแครีย์ และ สโตนมีความคล้ายคลึงกันมาก

อนึ่งเพลง All I Want For Christmas Is You ของ มารายห์ แครีย์ ได้รับการสตรีมบน Spotify กว่า 1 พันล้านครั้ง ขณะที่เมื่อปีที่แล้ว สามารถสร้างประวัติศาสตร์เป็น เพลงแรกที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ตเพลงฮิตของ Billboard Hot 100 Singles 3 ประเภทแยกกัน