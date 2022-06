เฮงเค็ล ผนึกบริษัทเครื่องสำอางฯ 36 แห่ง จัดตั้ง EcoBeautyScore Consortium กำหนดธุรกิจความงานยั่งยืน โปร่งใส

นายแอนเดรียนโต้ จายาเปอร์นา ประธานบริษัทเฮงเค็ล ประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล 36 แห่ง รวมถึงเฮงเค็ลและองค์กรวิชาชีพต่างๆ ได้ร่วมมือกันจัดตั้งสมาคม EcoBeautyScore Consortium โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการให้คะแนน เพื่อนำไปใช้กับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทั่วทั้งอุตสาหกรรม

“ในฐานะที่เฮงเค็ลเป็นหนึ่งในผู้นำด้านความยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในสมาคม EcoBeautyScore Consortium เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตของความงามที่ยั่งยืน ความร่วมมือกันจากภาคอุตสาหกรรมครั้งนี้จะทำให้การดำเนินงานด้านความยั่งยืนมีความโปร่งใสมากขึ้น และช่วยให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลของตัวเลือกผลิตภัณฑ์มากกว่าเดิม”

สำหรับสมาชิกในสมาคมฯ ประกอบด้วยบริษัททั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก รวมถึงองค์กรวิชาชีพ ที่มาจาก 4 ทวีป ทำให้ EcoBeautyScore Consortium มีความเป็นสากลและครอบคลุมอย่างแท้จริง อีกทั้งยังเปิดกว้างให้บริษัทและสมาคมอื่นๆ ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้

นอกเหนือจาก Henkel แล้ว สมาชิกอื่นๆ ในสมาคม ได้แก่: Amorepacific, Babor, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Cosm?bio, COSMED, Cosmetic Valley, Cosmetics Europe, cosnova, Coty, The Est?e Lauder Companies, Eug?ne Perma, FEBEA, The Fragrance Creators Association, IKW Beauty Care, The International Fragrance Association, Johnson & Johnson Consumer Inc., JUST International AG, Kao, L’Or?al Groupe, LVMH, Nafigate, NAOS, Natrue, Natura &Co, NOHBA, Oriflame, P&G, Paragon Nordic, Puig, PZ Cussons, Shiseido, Sisley, STANPA และ Unilever

ปัจจุบันสมาคม EcoBeautyScore Consortium กำลังพัฒนาระบบประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการให้คะแนนสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในทั่วทั้งอุตสาหกรรม แนวทางนี้จะทำให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างโปร่งใสมากขึ้น (ส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ และวิธีใช้) ซึ่งปัจจุบันมีผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ (42%) สนใจซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนและการดำเนินงานที่ยั่งยืน