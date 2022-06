สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ผนึก ดองกิ มอลล์ เปิดพื้นที่ให้ขาย ปูฐานลูกค้าต่างชาติในไทย

ดร.ชาญชัย สิริเกษมเลิศ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับศูนย์การค้าสัญชาติญี่ปุ่น “ดองกิ มอลล์” สนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี นำร่องจัดมหกรรมแสดงสินค้าเกี่ยวกับผ้าและสิ่งทอ Fashion & Lifestyle 2022 ภายใต้แนวคิด “Shift Up BCG Marketplace” เพื่อสยายปีกผลิตภัณฑ์สิ่งทอไทยสู่ตลาดต่างชาติในประเทศไทย

“เป็นนิมิตรหมายที่ดีในความร่วมมือกับศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ โดยเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการสิ่งทอไทยได้โชว์ผลงานและนำมาจัดแสดง พร้อมทำการซื้อขาย สำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการภายในห้าง ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มลูกค้าต่างชาติ นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการสร้างฐานลูกค้าต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย ได้รู้จักสินค้าสิ่งทอที่มีคุณภาพของไทย ปัจจุบันสิ่งทอไทยได้รับความนิยมมากในตลาดสหรัฐอเมริกา รองลงมาคือญี่ปุ่น สำหรับศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ จึงเป็นช่องทางสำคัญของลูกค้าญี่ปุ่นในไทย นั่นเอง”

ดร.ชาญชัย กล่าวว่า สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นหนึ่งในหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทและภารกิจในการเป็นศูนย์กลางการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของประเทศทั้งระบบ ให้เจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมผลักดันและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้ร่วมงานแสดงสินค้าต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ จากสถานการณ์โควิดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การจัดกิจกรรมพื่อสนับสนุนการจำหน่ายของผู้ประกอบการเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะกิจกรรมที่ต้องเดินทางไปเปิดตลาดในต่างประเทศ สถาบันฯจึงได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างแนวคิดในการสนับสนุน SME สิ่งทอแฟชั่น เจาะตลาดกลุ่มลูกค้าต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ในประเทศไทย อาทิ ญี่ปุ่น จีน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เป็นต้น

สำหรับครั้งนี้ที่ร่วมกับศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ ได้จัดงานโดยนำสินค้าเสื้อผ้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์คุณภาพดี มีนวัตกรรมและฟังก์ชั่นและผลิตโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (BCG : Bio Circular Green) กว่า 100 รายการ จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการ SMEs สิ่งทอแฟชั่นของไทย ประกอบไปด้วย sc-grand, Four Star Garment & Textile Co.,Ltd., PASAYA,SridaHandmade, Big Foot, Wonder, EZ HAMMOCK, Trithaicraft, Hanky House, Pacific Knitting FactoryCo., Ltd, Chunwovens, YaiSiRi, Siam Latex Foam Co., Ltd, SALETE, SUPP Cleaning Products, Telvada,DHAS, Aevari, GAINY ในราคาพิเศษ พร้อมรับส่วนลดต่าง ๆ มากมาย พร้อมจัดกิจกรรม Business Matching โดยเชิญฝ่ายจัดซื้อศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม รวมทั้งยังร่วมกับ JETRO และสมาคมไทย-ญี่ปุ่น เชิญตัวแทนการค้าขาย (Trading) ญี่ปุ่นในประเทศไทยเพื่อหาโอกาสทางการตลาดร่วมกันด้วย

“แนวทางการดำเนินงาน นับเป็นโอกาสใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2565 ประกอบกับภาพรวมการค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยปี 2564 ที่มีทิศทางดีขึ้น โดยตัวเลขการส่งออกมีมูลค่า 6,526.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 13.6% เมื่อเทียบกับปี2563 และนำเข้า 5,058.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวเพิ่มขึ้น 17.1 เมื่อเทียบกับปี 2563 เกินดุลการค้า 1,468.0 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีตลาดหลักที่สำคัญคือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม จีน และอินโดนีเซีย ส่งผลดีทำให้ทิศทางแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทยเติบโตได้อย่างแน่นอน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก : Thailand Textiles Institute และ www.thaitextile.org” ดร.ชาญชัย กล่าว