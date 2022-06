พ่อแม่สาว18 แจ้งดำเนินคดี เอซรา มิลเลอร์ ‘พระเอก The Flash’ ล่อลวง ล้างสมองลูกสาว !!!

หนังสือพิมพ์เดอะ ลอสแอนเจลิส ไทม์ส รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายนว่า ผู้พิพากษาศาลชนพื้นเมืองสแตนดิง ร็อค ซูส์ รัฐนอร์ธดาโกตา สหรัฐอเมริกา มีคำตัดสินให้ความคุ้มครองชั่วคราวแก่ ทาโคตะ ไอออน อายส์ เด็กสาววัย 18 รวมทั้ง นายเชส ไอออน อายส์ และนางซารา จัมปิง อีเกิล พ่อแม่ของเด็กสาว หลังจากสองสามีภรรยา ยื่นคำร้องต่อศาลว่า บุตรสาวของพวกเขาถูก เอซรา มิลเลอร์ พระเอกดังจากเดอะ แฟลช ซึ่งรู้จักกับลูกสาวของเขาตั้งแต่ทาโคตะอายุ 12 ปี ล่อลวง เข้ามาตีสนิทเพื่อหวังล่วงละเมิดทางเพศ และล้างสมอง กระทั่งลูกสาวมีพฤติกรรมแปลกๆ ไม่เป็นตัวเอง

ในคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ระบุห้าม นักแสดงดังชาวอเมริกันวัย 29 จาก Justice League และ We Need To Talk About Kevin ติดต่อ หรือรบกวนทาโคตะ หรือพ่อแม่ของเธอ แล้วยังระบุ ห้ามมิลเลอร์เข้าใกล้ที่พักของครอบครัวนี้ในระยะ 300 ฟุต ก่อนศาลจะเริ่มพิจารณาคดีวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ ซึ่งหากพระเอกเดอะ แฟลช ไม่ไปปรากฏตัวต่อศาลในวันดังกล่าว ศาลจะพิจารณาคำสั่งห้ามนั้นต่อไป

อย่างไรก็ตาม ถึงตอนนี้ มิลเลอร์ยังไม่ได้รับหมายศาล เพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหน เป็นปัญหาใหญ่ที่ เชส ไอออน อายส์ ซึ่งเป็นทั้งทนายและนักเคลื่อนไหว ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดอะ ลอสแอนเจลิส ไทม์สว่า

“เขาเดินทางตลอด และนั่นทำให้เราเจออุปสรรคทางกฎหมาย และเราไม่สามารถจะส่งหมายศาลให้เขาได้สักที่ ที่เขาจะอยู่นานพอ เขาเดินทางบ่อยมาก และพยายามหลบเลี่ยงหมายศาล และตอนนี้ยิ่งมีความกดดันจากสังคมมากขึ้นที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจ ทำให้เรารู้สึกกังวลอารมณ์ที่คาดเดาไม่ได้ของเอซรา”

ทั้งนี้ นายเชส และภรรยา อ้างว่า มิลเลอร์พยายามครอบงำจิตใจลูกสาวพวกเขา และทำให้ลูกสาวของเขาสูญเสียความเป็นตัวเอง ทั้งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของทาโคตะ ที่ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนไปใช้ชื่อว่า “กิ๊บสัน” และใช้สรรพนามแทนตัวเองว่า they/them ซึ่งไม่ระบุเพศว่าตัวเองเป็นหญิง หรือชาย เหมือนกับ มิลเลอร์

สำหรับ ทาโคตะ หรือกิ๊บสัน ซึ่งเชื่อว่าตอนนี้อยู่กับมิลเลอร์ ตามกฎหมายของชนเผ่าพื้นเมืองยังระบุว่า ต้องอยู่ในความปกครองของพ่อแม่

ขณะที่เดอะ ไทม์ส รายงานว่า พ่อแม่คู่นี้พยายามส่งหมายศาลไปที่รัฐเวอร์มอนต์ ที่มิลเลอร์อาศัยอยู่หลายครั้ง และในรัฐแคลิฟอร์เนีย

นางซารายังเล่าด้วยว่า เธอเคยถูกมิลเลอร์ ทำร้ายร่างกาย ระหว่างเธอเดินทางไปตรวจสุขภาพที่รัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเธอได้แจ้งความไว้แล้ว

นางซาราให้สัมภาษณ์นิตยสารพีเพิลว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นมา เธอมีโอกาสคุยโทรศัพท์กับลูกสาวเพียง 3 ครั้ง และรู้สึกว่าทุกครั้ง มีมิลเลอร์คอยจับตาดู ทั้งยังรู้สึกว่า ลูกสาวพูดเหมือน “หุ่นยนต์” ทั้งยังว่า ลูกสาวเธอถูกล้างสมอง

ในรายงานข่าวระบุว่า มิลเลอร์ พบกับ ทาโคตะครั้งแรก ตอนมิลเลอร์อายุ 23 ส่วนทาโคตะ อายุ 12 ที่ Standing Rock Reservation ระหว่างการประท้วงยับยั้งการก่อสร้างท่อส่งน้ำมัน “ดาโคตาแอคเซสไปป์ไลน์” เมื่อปี 2559

ข่าวระบุด้วยว่า ครอบครัวเด็กสาวยังแจ้งข้อหาว่า มิลเลอร์เคยให้ทาโคตะดื่มเหล้า สูบกัญชา และ LSD สารเสพติด และยังพาเธอเดินทางไปหลายที่ ทั้งนิวยอร์ก รัฐแคลิฟอร์เนีย กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ, รัฐเวอร์มอนต์ และฮาวาย

ขณะที่เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา มิลเลอร์ ถูกจับ 2 ครั้งในฮาวาย ในคดีทำร้ายร่างกาย และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ทาโคตะ หรือกิ๊บสัน ได้โพสต์คลิปลงบัญชีอินสตาแกรมของเธอเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา และพูดอยู่ตอนหนึ่งว่า “นี่คือชีวิตของฉัน สิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจของฉัน และฉันรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อแม่ของฉัน และสื่อมวลชนในทุกๆ ด้าน”

ขณะที่ในคลิปวิดีโอคลิปก่อนๆ ทาโคตะพูดถึงมิลเลอร์ว่าเป็น “สหายของเธอ” และเรียกพ่อแม่ของเธอว่าเป็น พวกเจ้าเล่ห์