พิพิธภัณฑ์ริบลีย์ ยืนยัน คิม คาร์ดาเชียน ไม่ได้ทำ ‘ชุดมาริลีน มอนโร’ พัง !!!

เอเอฟพี รายงานพิพิธภัณฑ์ริบลีย์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท ! ( Ripley’s Believe It or Not! ) ในนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ยืนยัน คิม คาร์ดาเชียน ดาราเรียลลิตี้ชื่อดังชาวอเมริกันวัย 41 ปี ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายใดๆต่อ ‘ชุดมาริลีน มอนโร’ ที่เธอยืมไปใส่ออกงานเม็ท กาลา 2022 ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม ที่กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชี่ยลว่า เธอทำชุดประวัติศาตร์ที่ มาริลีน มอนโร เซ็กซ์ซิมโบลชื่อก้องโลกชาวอเมริกัน เคยสวมร้องเพลงแฮปปี้ เบิร์ธเดย์ อวยพรวันเกิดให้ ประธานาธิบดีจอห์น เอฟ.เคนเนดี แห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2505 เสียหายอย่างถาวร หลังจากมีนักสะสมของที่ระลึกเกี่ยวกับมอนโร ออกมาโพสต์ว่า มีรอยขาดที่ชุด และออกมาโพสต์รูปถ่ายบีฟอร์ แอนด์ อาฟเตอร์ ว่ามีคริสตัลหลายเม็ดหลุดหายไป และมีรอยปริขาดที่บริเวณตะขอที่ยึดเกาะชุดไว้ด้วยกัน

ข่าวระบุว่า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน เว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ริบลีย์ฯ มีแถลงการณ์ว่า “คิม คาร์ดาเชียน สวมชุดแฮปปี้ เบิร์ธเดย์ กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างร้อนแรง แต่ข้อเท็จจริงก็คือเธอไม่ได้ทำความเสียหายใดๆให้แก่ชุดที่เธอสวมใส่ด้วยช่วงเวลาสั้นๆที่งานเม็ท กาลา ”

อแมนดา จอยเนอร์ รองประธานฝ่ายการพิมพ์และออกใบอนุญาตของพิพิธภัณฑ์ริบลีย์ฯ ผู้ดูแลชุดมาริลีน มอนโร ในวันที่คาร์ดาเชียนยืมไปใส่ กล่าวว่า “จากขั้นบันใดแรกในงานเม็ท กาลาที่ คิม สวมชุดนี้เดินขึ้นไปถึงบันไดขั้นบนสุด ชุดยังอยู่ในสภาพเดิมเหมือนตั้งแต่แรกที่เธอสวมใส่ ”

ข่าวระบุว่า พิพิธภัณฑ์ริบลีย์ บีลีฟ อิท ออร์ นอท ! ประมูลชุดมาริลีน มอนโร ชุดราตรีสีครีมประดับคริสตัล ที่มอนโร เคยใส่เพียงคืนเดียว เพื่อร้องเพลงอวยพรวันเกิดประธานาธิบดีจอห์น เอฟ.เคนเนดี โดยประมูลมาได้ในราคา 4,800,000 ดอลลาร์ หรือราว 169 ล้านบาทเมื่อปี 2559

เอเอฟพี อ้างรายงานการตรวจสอบสภาพชุดเมื่อปี 2560 ระบุว่า “มีตะเข็บหลายแห่งที่มีร่องรอยเสื่อมสภาพ ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าชุดนี้มีความละเอียดอ่อน เปราะบางเพียงใด ”

ขณะที่ข้อมูลจากเว็บไซต์พิพิธภัณฑ์ริบลีย์ฯ ในปีนั้นก็มีเขียนระบุไว้ว่า “มีรอยย่นด้านหลังบริเวณตะขอ ”

อนึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวว่า คาร์ดาเชียน ถึงกับลงทุนไดเอทอาหาร ลดน้ำหนักตัว เพื่อให้สามารถสวมใส่ชุดมาริลีน มอนโร ได้ แต่จนถึงขณะนี้ คาร์ดาเชียน ยังไม่ออกมาให้ความเห็นใดๆต่อประเด็นร้อนนี้