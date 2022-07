บทสัมภาษณ์ฉาวเจ้าชายแอนดรูว์กับบีบีซี ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ เล็ง ฮิวจ์ แกรนท์ รับบทนำ

เว็บไซต์ Deadline รายงาน บทสัมภาษณ์ของเจ้าชายแอนดรูว์ หรือ ดยุคแห่งยอร์ก พระโอรสองค์ที่สอง ในสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ ที่ประทานสัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์บีบีซี เกี่ยวกับความสัมพันธุ์กับนายเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ นักการเงิน เศรษฐีชาวอเมริกันที่ฆ่าตัวตายในเรือนจำที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาเมื่อปี 2562 ระหว่างรอการไต่ส่วนคดีค้าประเวณีผู้เยาว์ กำลังจะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เล็ง ฮิวจ์ แกรนท์ พระเอกดังชาวอังกฤษ รับบทนำ

ข่าวระบุ ภาพยนตร์ชื่อเรื่องสกู๊ป ( Scoop ) ได้ ปีเตอร์ มอฟแฟต นักเขียนบทชาวอังกฤษวัย 60 เจ้าของผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่อง Your Honor รับหน้าที่เขียนบทภาพยนตร์ ที่สร้างจากหนังสือชื่อ Scoops: Behind the Scenes of the BBC’s Most Shocking Interviews ของ แซม แมคคาลิสเตอร์ หนึ่งในทีมโปรดิวเซอร์ที่ทำรายการสัมภาษณ์เจ้าชายแอนดรูว์ครั้งนั้น

มอฟแฟต ให้สัมภาษณ์ Deadline ถึงผลงานเรื่องใหม่ ที่ยังไม่มีการคัดเลือกตัวนักแสดงว่า จะนำเสนอเรื่องราว ” เกี่ยวการกับทำงานของทีมข่าวค่ำของบีบีซีว่าทำอย่างไรจึงได้บทสัมภาษณ์ใหญ่นี้มา และการถ่ายทำ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ทำไมเขา (เจ้าชายแอนดรูว์) จึงยอมให้สัมภาษณ์ ”

นักเขียนบทนายนี้ บอกด้วยว่าจะมุ่งเน้นเนื้อหาไปที่การทำงานของทีมนักข่าวต่อการทำงานภายใต้สภาพกดดันเพื่อให้ได้บทสัมภาษณ์ และต้องปิดเป็นความลับสุดยอด ทั้งยังว่า นี่จะเป็นภาพยนตร์แนวดรามาตื่นเต้น ของการเผชิญหน้ากันระหว่างทีมข่าวของบีบีซี กับ คนใกล้ชิดเจ้าชายแอนดรูว์ ทั้ง อแมนดา เติร์สกัม เลขานุการส่วนพระองค์ และ เจ้าหญิงเบียทริซ พระธิดาองค์โตของเจ้าชายแอนดรูว์

ภาพยนตร์เรื่องสกู๊ป จะอำนวยการสร้างโดยบริษัท The Lighthouse Film & Television ก่อตั้งโดย ฮิลารี ซัลมอน ,แรดฟอร์ด เนวิลล์ และ นิค เบ็ตต์ ร่วมกับ Voltage TV ขณะที่ต้องลุ้นว่า ฮิวจ์ แกรนท์ พระเอกดังวัย 61 จะตกลงรับบท เจ้าชายแอนดรูว์ หรือไม่

อนึ่ง หลังจากนายเจฟฟรีย์ เอปสไตน์ ฆ่าตัวตายเมื่อปี 2562 เจ้าชายแอนดรูว์ ได้ให้สัมภาษณ์กับบีบีซีว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาต่างๆที่เอปสไตน์ถูกกล่าวหา และยังอ้างว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่พระองค์จะล่วงละเมิด เวอร์จิเนีย โรเบิร์ตส์ จุฟเฟร ซึ่งตอนนั้นอายุ 17 เพราะบาดแผลจากสงคราม ทำให้พระองค์ไม่สามารถทำกิจกรรมที่ใช้แรงมากได้

แต่ผลที่ตามมาจากบทสัมภาษณ์ครั้งนั้น ทำให้เจ้าชายแอนดรูว์ ถูกถอดยศทางทหาร ถูกห้ามปฎิบัติภารกิจต่างๆ และถูกจุฟเฟร ฟ้องศาล แต่ต่อมาสามารถยอมความกันได้ โดยเจ้าชายแอนดรูว์ ยอมจ่ายค่าเสียหายให้โจทก์