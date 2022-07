Black Leopard, Red Wolf

เสือดาวดำ หมาป่าแดง

‘ปากไม่สมควรพูดทุกสิ่งที่ตาเห็น’

‘นักสะกดรอยไร้นามเจ้าของดวงตาหมาป่าและจมูกอันเป็นเลิศ พร้อมด้วยผู้ร่วมเดินทาง อย่างเสือดาวจำแลง มารวมตัวกันจากการจ้างวานของนักค้าทาสกลับกลอกเพื่อตามหาเด็กชายผู้สาบสูญ

ทว่าระหว่างการตามหาความจริงกลับเผยให้เห็นเรื่องราวซับซ้อนเบื้องหลัง ท่ามกลางฉากหลังของป่าลึกลับ มนตร์คาถา และกลิ่นอายตำนานแอฟริกา

เตรียมตัวให้พร้อม นักอ่านไร้นาม

เพราะความจริงซ่อนอยู่ทุกที่

และอาจคลาดไปแม้เพียงเสี้ยวพริบตา’

ข้อความข้างต้นคือ โปรยปกหลังของ หนังหนังสือชุด 2 เล่มที่เต็มไปด้วยความเข้มข้น ระคนปริศนาดำมืดที่กวักมือเชื้อเชิญให้เปิดหน้ากระดาษเพ่งพินิจจากอักษรตัวแรก จรดบรรทัดสุดท้าย

หนึ่งในหนังสือเข้าชิงรางวัล National Book Award 2019 ของสหรัฐอเมริกา และได้รับรางวัล Locus Award for Best Horror Novel 2020

ผลงาน มาร์ลอน เจมส์ (Marlon James) นักเขียนชาวจาเมกา เจ้าของรางวัล Man Booker Prize 2015 ผู้มีความโดดเด่นในการนำเสนอเรื่องศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ เพศ ความรุนแรง การต่อสู้ดิ้นรน และลัทธิล่าอาณานิคม

สำนักพิมพ์มติชน จัดพิมพ์สดๆ ร้อนๆ สู่มือผู้อ่าน ด้วยสำนวนแปลของ ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์

เปิดปฐมบทการเดินทางของนักสะกดรอยไร้นามผู้ครอบครองดวงตาหมาป่าและจมูกอันเป็นเลิศ พร้อมด้วยเพื่อนร่วมเดินทางอย่างชายผู้สามารถกลายร่างเป็นเสือดาว พวกเขามารวมตัวกันจากการจ้างวานของนักค้าทาสกลับกลอกเพื่อตามหาเด็กชายผู้สาบสูญ

ทว่า ระหว่างการตามหาความจริงกลับเผยให้เห็นเรื่องราวเบื้องหลังอันสลับซับซ้อนเกี่ยวกับสงครามระหว่างแดนเหนือกับแดนใต้ ความดำมืดของเหล่าราชา สัญชาตญาณดิบของมนุษย์ และความรักที่ไร้เส้นแบ่งทางเพศ ท่ามกลางฉากหลังของป่าลึกลับ มนตร์คาถา และกลิ่นอายตำนานแอฟริกา

นับเป็นวรรณกรรมแฟนตาซี-ผจญภัยแปลกใหม่ และท้าทายขนบธรรมเนียมเดิมๆ จากผู้เขียนซึ่งได้ชื่อว่ามีลีลาการเขียนอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ด้วยกลวิธีการเล่าด้วยภาษาแบบมุขปาฐะ สร้างความสดใหม่ให้แก่โลกวรรณกรรม ช่ำชองในการท้าทายขนบแห่งโลกนวนิยาย โดยเรื่องราวที่บรรจงสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นล้วนอัดแน่นไปด้วยประเด็นน่าสนใจ

มาร์ลอน เจมส์ เกิดปี 1970 ปัจจุบันอายุ 52 ปี อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นอาจารย์สอนวรรณกรรมอยู่ที่ Macalester College และสอนวิชาการเขียนสร้างสรรค์อยู่ที่ St. Francis College

ผลงานของเขามีทั้งหมด 5 เล่มคือ John Crow’s Devil, The Book of Night Women, A Brief History of Seven Killings ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัล Man Booker Prize ประจำปี 2015 และนวนิยายไตรภาคชุด Dark Star เล่ม 1 และ 2 คือ Black Leopard, Red Wolf และ Moon Witch, Spider King (เล่ม 3 ยังไม่มีกำหนดวางแผง)

สำหรับการทำงานเขียนเรื่องนี้เขาใช้เวลาถึง 3 ปีในการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ตำนาน ประวัติศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ของแอฟริกาโบราณ

ว่าแล้วมาความรู้จัก ‘นักผจญภัยหลัก’ ผู้ต้องพานพบกับเรื่องน่าตื่นเต้นและความสนเท่ห์ของภารกิจตามหาเด็กชายที่สาบสูญ ได้แก่

Red Wolf หมาป่าแดง

นักสะกดรอย ไร้นาม ไร้เพศ ไร้ที่มา ความจริงเขาเองก็เคยมีชื่อเสียงเรียงนามอยู่เหมือนกันแต่เขาลืมมันไปนานแล้ว เขาเป็นผู้ครอบครองดวงตาหมาป่าและจมูกอันเป็นเลิศ และนั่นทำให้เขาได้รับมอบหมายภารกิจตามหาเด็กชายที่สาบสูญ

Black Leopard เสือดาวดำ

เสือดาว พรานจำแลงกายซึ่งสามารถกลายร่างเป็นเสือดาวดำ ไม่มีใครรู้จักชื่ออื่นนอกจาก “เสือดาว” เขาจับพลัดจับผลูมารู้จักกับนักสะกดรอยไร้นาม และกลายมาเป็นเพื่อนร่วมทางของการผจญภัยในครั้งนี้ นอกจากการจำแลงกายแล้ว ด้วยความสามารถในการจำแลงกาย ทำให้เขามีความแข็งแกร่งและแฝงไปด้วยเสน่ห์อันลึกลับ

การผจญภัยอย่างเป็นทางการของทั้งสองเริ่มต้นเมื่อได้รับคำจ้างวานจากนักค้าทาสกลับกลอกให้ตามหาเด็กชายผู้สาบสูญ แต่ ณ ดินแดนแห่งป่าแล้ง ยังมีกลุ่มชนเผ่า แม่มด ผู้วิเศษ ไฮยีน่า สัตว์ประหลาด และอีกหลายตัวละคร ผสมผสานกับวัฒนธรรมแอฟริกาที่เจืออยู่ในเนื้อเรื่อง จนสะกดผู้อ่านด้วยความแปลกใหม่กว่านวนิยายแฟนตาซีเรื่องไหนๆ

ที่สำคัญ “อย่าเชื่อคำพูดที่ออกจากปากนักสะกดรอย…” แต่จงออกเดินทางตามหาความจริงด้วยตนเอง

ถามว่า ทำไมต้องอ่านเล่มนี้ สำนักพิมพ์มติชน คัดสรรหลากเหตุผลที่น่าคล้อยตามอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น

การนำเสนอตัวละครเพศไร้กรอบ (Queer Characters)

มีความลื่นไหลทางเพศ และไม่จำเป็นต้องระบุความเป็นชายหรือความเป็นหญิงในความสัมพันธ์นั้นๆ รวมถึงให้พื้นที่ความรักที่ไร้เส้นแบ่งทางเพศ

ใช้กลวิธีการเล่าเรื่องแบบมุขปาฐะ

ส่วนใหญ่ไม่ใช้เครื่องหมายคำพูด ทว่า เป็นเรื่องราวร้อยต่อกัน ท่วงทำนองในการอ่านจึงเหมือนเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมา และทำให้เรื่องนี้เต็มไปด้วยเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่แปลกใหม่ ผสานกับการถ่ายทอดเรื่องราวเป็นฉบับภาษาไทยโดย “ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์” ทำให้ได้ดื่มด่ำกับความงามของสำนวนภาษา

สอดแทรกตำนานและปกรณัมแอฟริกา

ลำนำ บทกลอน ดนตรีพื้นบ้าน อบอวลด้วยความเป็นแอฟริกา อันเป็นผลผลิตของเวลา 3 ปีที่มาร์ลอน เจมส์ ใช้ค้นคว้าเกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ตำนาน ประวัติศาสตร์ และวากยสัมพันธ์ของแอฟริกาโบราณ ซึ่งเป็นฉากหลังที่เราไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักในโลกวรรณกรรมแฟนตาซี-ผจญภัย

ฉีกขนบธรรมเนียมโลกวรรณกรรม

เรื่องราวที่ถูกเล่าตัดสลับไปมา รสชาติที่แตกต่างจากวรรณกรรมแฟนตาซีและวรรณกรรมผจญภัยเล่มไหนๆ เต็มไปด้วยความแปลกใหม่ ความรู้สึกซับซ้อน ทั้งรื่นรมย์ หดหู่ ตื่นเต้น เรียบง่าย แบบที่ผู้อ่านคาดไม่ถึง

เป็นอีกหนึ่งเล่มคุณภาพประดับวงการวรรณกรรมที่สำนักพิมพ์มติชนคัดสรรมาให้ผู้อ่านร่วมผจญภัยผ่านตัวอักษร ค้นหาความจริงที่เร้นกายอยู่ในเส้นบรรทัด

เปิดจองชุด Limited Edition: Black Leopard, Red Wolf เสือดาวดำ หมาป่าแดง

มาร์ลอน เจมส์ (Marlon James) เขียน / ธีรศักดิ์ จิรรัตนไพโรจน์ แปล

2 เล่ม เพียง 640.- จากราคาเต็ม 760.- (ค่าจัดส่งคิดตามจริง)

โค้งสุดท้าย ถึง 20 กรกฎาคมนี้

พิเศษ! ฟรี Book Case ดีไซน์จากปกหนังสือ สามารถใส่หนังสือได้ 2 เล่ม

เนื่องจากต้องใช้เวลาผลิตของพรีเมียมตามออเดอร์ จะเริ่มทยอยจัดส่งตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565

