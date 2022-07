PSD ยานลูก OTO จับมือ SIX Protocol ปั้นโปรเจค Z7DAO พร้อมขึ้น แพลตฟอร์ม “Hubber.gg” เปิดตัว 22 ก.ค.นี้

นายปฏิพล ประวังสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิจิตอล สเปซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด หรือ (PSD) ประกอบธุรกิจเกมและอีสปอร์ตผ่าน Platform ซึ่งมีบริษัท อินโน ฮับ จำกัด บริษัทย่อยของ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ถือหุ้น 49% เปิดเผยว่า หลังจาก OTO ลงนามในสัญญา Memorandum of Agreement (MOA) (บันทึกลงนามข้อตกลง) ร่วมกับ บริษัท SIX Protocol PTE. LTD. เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทคริปโทเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency) สุกลเงิน SIX จำนวน 1,000,000 เหรียญ มูลค่าการลงทุนไม่เกิน 6 ล้านบาท และเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆของบริษัท ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ล่าสุด OTO และ SIX Protocol ได้เปิดตัวโปรเจคด้าน E-Sport อย่าง Z7DAO โดยจะจัดกิจกรรมพิเศษในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ พร้อมขึ้นบนแพลตฟอร์ม “Hubber.gg”

โปรเจค Z7DAO เป็นแพลตฟอร์ม “Esports team” ที่สร้างขึ้นมา รองรับนักเล่นเกมที่มีมากกว่า 20 ล้านคน ในประเทศไทย และหลายร้อยล้านคนทั่วโลก โดยมีแพลตฟอร์มเกม นักกีฬาเกม และเหรียญ NFT เพื่อใช้ใน Community ของตัวเอง ผ่านเหรียญ Z7DAO ที่จะเข้ามาช่วยกระจายรายได้จากการแข่งขัน Esports พร้อมกับการเป็นตัวกลางนำนักแข่ง, แฟนคลับ, นักลงทุนจากทั่วทุกโลกมาเจอกัน รวมถึงใช้ในการแลกซื้อสินค้าที่อยู่ใน Community Esports ภายใต้แพลตฟอร์ม รายได้จากการจัดการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ รายได้จากสปอนเซอร์

โปรเจคนี้มี Partner อย่าง Xerxia esports ทีมนักกีฬาเกม VALORANT อันดับ 1 ของไทย และเข้ารอบ VALORANT Champions Tour 2022: Stage 2 Master ณ กรุง Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก อยู่ในสังกัดของ PSD และในปีนี้ PSD เตรียมซื้อทีม Esports เพิ่มอีก 5-7 ทีมเข้าสังกัด เพื่อเพิ่มความหลากหลายของเกม เข้ามาอยู่ภายใต้ Platform “Hubber.gg” รองรับความต้องการของนักเล่นเกมในไทยและทั่วโลก

“ความพิเศษของโปรเจค Z7DAO และการร่วมมือกับ SIX Protocol ถือเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของผู้นำอุตสาหกรรม Esports และ Blockchain เพื่อผลักดันธุรกิจ Esports ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่และกำลังมาแรง”