แม็คโคร จับมือ กทม. รณรงค์สตรีทฟู้ดรักษ์โลก มุ่งลดขยะ50ย่านเศรษฐกิจ

นางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า แม็คโคร เดินเกมรุกนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ปลุกกระแสรักษ์โลกอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ร่วมกับกรุงเทพมหานคร รณรงค์ร้านอาหารสตรีทฟู้ดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ในงาน “ถนนคนเดินแปลงนาม : ถนนสายอาหารและวัฒนธรรมจีนเก่าแก่” เขตสัมพันธวงศ์

ทั้งนี้ จากโครงการ Say Hi to Bio, Say No to Foam ที่แม็คโครประสบความสำเร็จในการหยุดขายโฟมบรรจุอาหารในทุกสาขาทั่วประเทศ จนช่วยลดปริมาณขยะโฟมบรรจุอาหารแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ถึง 107 ล้านชิ้น ซึ่งเทียบเท่ากับการที่เราช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้ 233,791 ต้น ล่าสุดร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ รณรงค์ให้ผู้ประกอบการร้านอาหารสตรีทฟู้ดใช้บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ ในการเปิดกิจกรรม “ถนนคนเดินแปลงนาม” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมถนนคนเดินพื้นที่ 10 ย่านนำร่องอัตลักษณ์สร้างเศรษฐกิจ 50 ย่าน ทั่วกรุงเทพมหานคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การรวมพลังลดปัญหาขยะในครั้งนี้ ยังได้ความร่วมมือจากพันธมิตรทางธุรกิจผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ เข้าร่วมรณรงค์ด้วย จำนวน 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (SUNBIO) บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (GRACZ) บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย (Fest) บริษัท ดนุเดช อุตสาหกรรม (CHAMPION) และ บริษัทคิงส์แพ็ค (HERO)

ปัจจุบันแม็คโครมีผลิตภัณฑ์รักษ์โลกประเภทต่าง ๆ มากกว่า 530 รายการ ถือเป็นศูนย์รวมบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งปี 2564 ที่ผ่านมา กลุ่มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ในแม็คโครมียอดขายเติบโตขึ้นถึง 23%

“แม็คโคร ยังคงเดินหน้าแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมที่วางไว้อย่างเข้มข้น โดยทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และลูกค้าทุกกลุ่มของแม็คโคร ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เพื่อขยายผลในทางปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงและเป็นรูปธรรม ตามเจตนารมณ์ที่จะก้าวสู่เป้าหมายองค์กรคาร์บอนสมดุลภายใน 2030” นางศิริพร กล่าว