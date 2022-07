ชอว์น เมนเดส ยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตระลอก 2 อ้างสภาพจิตใจไม่พร้อม

เอพี รายงาน ชอว์น เมนเดส นักร้อง นักแต่งเพลงดังชาวแคนาดาวัย 24 ประกาศยกเลิกทัวร์คอนเสิร์ตในอเมริกาเหนือ และยุโรป เพื่อมีเวลาพักดูแลสภาพจิตใจ

“ตอนนี้ผมไม่พร้อมเลยจริงๆสำหรับความยุ่งยากที่อาจเกิดขึ้นในการเดินทางทัวร์คอนเสิร์ต หลังได้พูดคุยกับทีมงาน และปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ จึงมีความชัดเจนมากขึ้นว่า ผมจำเป็นต้องพัก ซึ่งผมไม่เคยมีเวลาพักสำหรับตัวเองเลย เพื่อจะกลับมาเป็นตัวเอง และแข็งแกร่งขึ้น” เมนเดส โพสต์แจ้งผ่านสื่อโซเชี่ยล เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม

นักร้องหนุ่ม เริ่มทัวร์คอนเสิร์ตเมื่อเดือนมิถุนายน เพื่อโปรโมทผลงานเพลงในอัลบัมวันเดอร์ ( Wonder ) แต่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เมนเดส ประกาศขอพักเป็นเวลา 3 สัปดาห์ กระทั่งล่าสุดออกมาประกาศพักยาวโดยไม่มีกำหนด

ทั้งนี้ นักร้อง นักแต่งเพลง ซึ่งมีผลงานเพลงฮิตติดอันดับต้นๆ ใน Billboard Hot 100 ถึง 6 เพลง รวมทั้ง There’s Nothing Holdin’ Me Back, If I Can’t Have You และ Senorita ที่ร่วมร้องกับ กามิลา กาเบโย นักร้องลูกครึ่งอเมริกัน-คิวบา วัย 24 แฟนเก่า ให้คำมั่นกับแฟนเพลงว่า ” หวังว่าผมจะสามารถหาวันทัวร์คอนเสิร์ตที่ยังเหลืออยู่หลังจากได้พักเต็มที่แล้ว แต่ตอนนี้ผมต้องให้ความสำคัญกับสุขภาพเป็นอันดับแรก แต่ผมสัญญาว่าผมจะกลับมาทันที หลังจากใช้เวลาเยียวยาตัวเองแล้ว “