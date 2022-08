ช็อก… แอนน์ เฮช นางเอกฮอลลีวู้ด Six Days, Seven Nights ขับรถพุ่งชนบ้าน อาการสาหัส!!!

เอเอฟพี รายงาน แอนน์ เฮช นางเอกฮอลลีวู้ดรุ่นใหญ่วัย 53 อาการบาดเจ็บสาหัส หลังขับรถมินิ คูเปอร์ พุ่งชนบ้าน 2 ชั้นในย่านมาร์ วิสตา นครลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม

สถานีดับเพลิงนครลอสแอนเจลิส รายงานมีรถยนต์พุ่งชนบ้าน 2 ชั้นในมาร์ วิสตา นครลอสแอนเจลิส สร้างความเสียหายต่อตัวบ้าน และทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้หนัก ขณะที่ผู้หญิงสูงวัยในรถ ถูกเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินนำส่งโรงพยาบาล ด้วยอาการสาหัส

ต่อมาสื่อของสหรัฐฯยืนยันรายงานข่าวเบื้องต้นจากเว็บทีเอ็มซี ว่าผู้หญิงที่อยู่ในรถมินิ คูเปอร์สีน้ำเงิน คือ แอนน์ เฮช นางเอกฮอลลีวู้ดวัย 53 ซึ่งขับรถชนพุ่งชนบริเวณที่จอดรถของบ้านหลังดังกล่าว ก่อนจะถอยรถขับออกไป จากนั้นต่อมารถมินิ คูเปอร์ของนักแสดงดัง ที่เคยรับบทนางเอกในภาพยนตร์ยุค 90 รวมทั้ง Six Days, Seven Nights, Donnie Brasco และ I Know What You Did Last Summer ได้ขับพุ่งชนบ้านหลังเดิม สร้างความเสียหายต่อตัวบ้านอย่างหนัก ต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง 59 คนช่วยกันดับไฟ ใช้เวลาราว 65 นาที

นอกจากมีผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อหลายเรื่องในยุค 90 แอนน์ เฮช ยังเคยได้รางวัลเอ็มมี เคยเป็นแฟนสาวของ เอลเลน ดีเจนเนอเรส พิธีกรชื่อดัง เจ้าของรายการเอลเลน ดีเจนเนอเรส โชว์อยู่ระยะหนึ่ง