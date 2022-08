เจ้าฟ้าชายชาร์ล-เจ้าชายวิลเลียม ทวีตอวยพรคล้ายวันประสูติ ดัชเชสเมแกนครบ 41 พรรษา

เว็บยาฮู รายงาน เจ้าชายวิลเลียม และ ดัชเชสแห่งเคมบริดจ์ หรือ เคท มิดเดิลตัน พระชายา ทวีตอวยพร ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ หรือ เมแกน มาร์เคิล พระชายาเจ้าชายแฮร์รี เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ 41 พรรษา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม เช่นเดียวกับ เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ และดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ หรือ คามิลลา ปาร์เกอร์ โบว์ลส์ พระชายา

ในทวิตเตอร์ทางการของ เจ้าชายวิลเลียม พระชายา โพสต์อวยพรแก่ดัชเชสเมแกนว่า ” Wishing a happy birthday to The Duchess of Sussex ” หรือ สุขสันต์วันเกิดแด่ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ เช่นเดียวกับทวิตเตอร์ทางการของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระชายา ที่โพสต์ว่า ” Happy birthday to The Duchess of Sussex! ” หรือ สุขสันต์วันเกิดแด่ดัชเชสแห่งซัสเซกซ์ พร้อม อิโมจิรูปลูกโป่ง

ทั้งในทวิตเตอร์ทางการของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ พระชายา และทวิตเตอร์ทางการของเจ้าชายวิลเลียม พระชายา ต่างใช้รูปถ่ายของดัชเชสเมแกน ในชุดเสื้อผ้าของดิออร์ ระหว่างร่วมในพิธีขอบคุณพระเจ้า ในวโรโกาสฉลองครองราชย์ 70 ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งอังกฤษ เมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่เจ้าชายแฮร์รี พร้อมดัชเชสเมแกน และอาร์ชี พระโอรส ลิลีเบต พระธิดา เสด็จกลับอังกฤษพร้อมหน้า หลังย้ายไปอยู่สหรัฐอเมริกา เมื่อต้นปี 2563