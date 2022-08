ส่งออกอัญมณี-เครื่องประดับไทย โตสวนวิกฤตโลก พณ.จัดแฟร์คาด 5 วัน ซื้อขาย 1.2 พันล้าน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมได้ผนึกกำลังกับสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เตรียมจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Bangkok Gems and Jewelry Fair) ครั้งที่ 67 ระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน 2565 ณ อิมแพค เมืองทองธานี ถือเป็นการจัดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับอย่าง เต็มรูปแบบครั้งแรก หลังจากว่างเว้นมา 2 ปี จากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ประกอบการ รวมถึงคนในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับ จากทั่วโลกจะได้มาพบและเจรจาธุรกิจกันอีกครั้ง โดยภายในงาน ผู้ซื้อและผู้นำเข้าจะได้พบกับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย และผู้ส่งออกชั้นนำของไทยและจากนานาประเทศกว่า 800 ราย บนพื้นที่รวมกว่า 1,800 คูหา นำเสนอสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 ราย จากทั่วโลก และเกิดการสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า 1,200 ล้านบาท

“แม้อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ในตอนนี้ เช่น เงินเฟ้อทั่วโลก อาจกระทบกำลังซื้อ แต่ก็มีอานิสงส์จากเงินบาทอ่อนค่า ดังนั้น เมื่อสถานการณ์โรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเดินทางระหว่างประเทศมีข้อจำกัดลดลง อีกทั้งผู้ซื้อยังมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย อีกทั้งตลาดสหรัฐและอินเดียที่หันนิยมซื้อเครื่องเงินไทย ยังขยายตัวได้ดี จึงพร้อมที่จะจัดงานพบปะกันอีกครั้ง โดยคาดหวังว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของไทย และช่วยตอกย้ำไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก” นายภูสิตกล่าว

นายภูษิตกล่าวต่อว่า ช่วงครึ่งปีแรก 2565 มูลค่าการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (ไม่รวมทองคำไม่ขึ้นรูป) มีมูลค่า 3,884.21 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 40.96% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2564 และคาดว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้ การส่งออกจะยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามความต้องการสินค้าที่ขยายตัวดีขึ้นจากการที่ประเทศคู่ค้าสำคัญ มีการเปิดประเทศ เปิดและกลับสู่การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยยอดส่งออกทั้งปีนี้ คาดว่าจะมีมูลค่า 7,392.49 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 20% หรือประมาณ 233,647 ล้านบาท

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีความพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ GIT เพื่อร่วมกันจัดงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งจะมีการใช้จุดเด่น เครือข่าย และพันธมิตรที่แต่ละหน่วยงานมีอยู่ในการขับเคลื่อนการจัดงาน การประชาสัมพันธ์ และการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมงาน โดยมั่นใจว่าการจัดงานจะยิ่งใหญ่สมกับที่รอคอยมานานกว่า 2 ปีอย่างแน่นอน นอกจากนี้ ภายในงานยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ The Jewel Wonders นิทรรศการรวมสินค้าไฮไลต์จากผู้แสดงสินค้าและเทรนด์จิวเวลรีที่กำลังมาแรง ส่วนจัดแสดง The Jewellers นำเสนอผลงานของนักออกแบบเครื่องประดับรุ่นใหม่ และคูหาพิเศษภายใต้โครงการ The New Faces รวบรวมผู้ประกอบการ SMEs ชั้นนำทั่วไทย กิจกรรมเสวนาให้ความรู้ด้านต่างๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ การสาธิตการทำเครื่องประดับโดยช่างฝีมือ และกิจกรรม เวิร์กช็อปสุดเพลิดเพลินตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน งานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 67 กำหนดจัดวันที่ 7-11 กันยายน 2565 วันเจรจาธุรกิจ วันที่ 7-9 กันยายน 2565 เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้วันที่ 10-11 กันยายน 2565