เจมี ลี เคอร์ติส มี ‘ ชุดคำถามลับ’ ไว้สกัดมิจฉาชีพออนไลน์

โลกทุกวันนี้ ที่เราสามารถรู้จักกันโดยไม่ต้องเห็นหน้า มาพร้อมกับ ภัยมืด ภัยเงียบมากมาย โดยเฉพาะการต้มตุ๋นหลอกลวงในโลกออนไลน์ที่มีรูปแบบแปลกใหม่ผุดออกมาเรื่อยๆ

ล่าสุด เจมี ลี เคอร์ติส นางเอกฮอลลีวู้ดดังวัย 63 ปีเล่าว่า เธอเป็นคนที่ระวังตัวมากๆ และมีวิธีป้องกันตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในโลกไซเบอร์ ที่อาจมองว่า ผู้สูงอายุมักไม่ค่อยรอบรู้ เชี่ยวชาญเรื่องเทคโนโลยี จึงทำให้ อาจถูกหลอกได้ง่าย แต่หารู้ไม่ว่า ผู้สูงอายุมีไหวพริบปฏิภาณ และความรอบคอบเป็นเลิศ

นางเอกดังรุ่นใหญ่ เจ้าของผลงานภาพยนตร์ดังในอดีตอาทิ ฮาโลวีน , A Fish Called Wanda , มาย เกิร์ล ,Freaky Friday ,ฯลฯ ให้สัมภาษณ์นิตยสารโรลลิง สโตน ว่าเธอเคยได้รับเท็กซ์ ข้อความจากเพื่อนนักแสดงในวงการ ทักมาหาแบบไม่ทันตั้งตัว แต่เพราะเธอเป็นคนที่ระวังตัวมาก เธอจึงมีชุด ‘คำถามลับ’ ที่เธอจะถาม ก่อนเริ่มสนทนากับเจ้าของข้อความที่ทักมาเสมอ

“ถ้ามีข้อความทักมาว่า หวัดดีเจมี เป็นไงบ้าง บลาๆๆๆ ฉันรู้ดีว่ามีเรื่องไร้สาระมากมายในโลกนี้ และมีเรื่องหลอกลวงมากมาย ที่คนแกล้งเป็นคนอื่น ดังนั้นฉันจึงมีชุดคำถามลับ ถ้าเขาตอบคำถามของฉันได้ แสดงว่า ใช่เขาคนนั้นจริงๆ แต่ถ้าเขาตอบไม่ได้ ฉันก็รู้ว่านี่คือพวกมิจฉาชีพ ต้มตุ๋น “

เพื่อให้คนอ่านนึกภาพตามออก เคอร์ติส ยกตัวอย่างคำถามลับ ที่เธอจะถาม ลินด์ซีย์ โลแฮน ถ้าหากจู่ๆวันหนึ่ง เธอได้รับข้อความจากนางเอกฮอลลีวู้ดรุ่นลูกวัย 36 ปีที่เคยร่วมแสดงด้วยกันใน Freaky Friday เมื่อปี 2546 ทักมาหาว่า “ฉันจะถามว่า เพลงอะไรที่เราร้องด้วยกันในรถ เพื่อพยายามจะหัดร้องเพลงแร็พ ในฉากที่เราถ่ายด้วยกันในรถ ซึ่งคำตอบคือเพลง Like I Love You ของ จัสติน ทิมเบอร์เลค ที่มีท่อนแร็พอยู่กลางเพลง ร้องแร็พโดยคลิปส์ ( Clipse) ที่เราสองคน (เจมี และ ลินด์ซีย์) นั่งหัดร้องอยู่ในรถอยู่นานมาก “

หลังเฉลยจบ เคอร์ติสเล่าว่า เธอจะต้องหาคำถามลับใหม่สำหรับจตรวจสอบ ลินด์ซีย์ โลแฮน ส่วนคำถามลับ ที่เคอร์ติสเตรียมไว้หากวันใด วันหนึ่ง แดเนียล เครก พระเอกดังเจมส์ บอนด์ เกิดส่งข้อความทักมาหา ก็คือ “ฉันจะถามเขาว่า อะไรคือของขวัญชิ้นหลังสุดที่คุณให้ฉัน แต่ฉันไม่บอกคุณหรอกนะว่า คือของขวัญอะไร เพราะหากบอกไป ฉันก็ต้องมานั่งหาคำถามลับใหม่อีก แต่เป็นของขวัญที่มีเพียงเขา (แดเนียล เครก) เท่านั้นที่รู้ “

เคอร์ติส เพิ่งมีผลงานการแสดงใน Everything Everywhere All At Once ที่ร่วมแสดงกับ มิเชล โหย่ว เมื่อกลางปีนี้ และกำลังจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Halloween Ends” เข้าฉายวันที่ 14 ตุลาคมนี้