ฌอน เพนน์ พระเอกดังสูญเสียคุณแม่ สิ้นลมที่บ้านในวัย 94

เอพีรายงาน ไอลีน ไรอัน นักแสดงรุ่นใหญ่ แม่ของ ณอน เพนน์ พระเอกดังฮอลลีวู้ดเสียชีวิตอย่างสงบในวัย 94 ปีที่บ้านพักในเมืองมาลิบู รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม

“เราเสียคุณแม่ไปเมื่อวานนี้ ” ไมเคิล เพนน์ นักร้อง นักดนตรีวัย 64 ลูกชายคนโตทวีตข้อความ พร้อมอิโมจิรูปหัวใจแตกสลาย

ไอลีน ไรอัน ซึ่งจะมีอายุ 95 ปีเต็มในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคมนี้เคยมีผลงานทั้งละครบรอดเวย์ ละครทีวี และ ภาพยนตร์ พบรักกับ ลีโอ เพนน์ ระหว่างซ้อมบทด้วยกันในผลงานเรื่อง Iceman Cometh เมื่อปี 2500 จากนั้น 1 สัปดาห์ได้ย้ายไปอยู่บ้านเดียวกัน และแต่งงานกันในอีก 2-3 เดือนถัดมา และครองรักกันมายาวนานกว่า 40 ปีกระทั่งลีโอ เพนน์เสียชีวิตเมื่อปี 2541

ทั้งสองมีบุตรชายด้วยกัน 3 คน ได้แก่ ไมเคิล เพนน์ นักร้อง นักดนตรีวัย 64 , ฌอน เพนน์ พระเอกฮอลลีวู้ดวัย 62 และ คริส เพนน์ นักแสดงซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องเสียชีวิตแล้วเมื่อปี 2549 ขณะอายุ 41 ปี

ไอลีน ไรอัน มีผลงานละครทีวีอาทิ The Twilight Zone ,Private Practice ,Bonanza,The Detectives,NYPD Blue ,CSI,Grey’s Anatomy ฯลฯ

มีผลภาพยนตร์ได้แก่ Parenthood ,Benny & Joon และเคยมีผลงานภาพยนตร์ที่ร่วมแสดงกับ ฌอน เพนน์ ลูกชายหลายเรื่อง อาทิ I Am Sam ,The Indian Runner ,At Close Range และ The Crossing Guard