โรงกษาปณ์สหรัฐฯออกเหรียญ ‘แอนนา เมย์ หว่อง’นักแสดงเอเชีย-อเมริกันคนแรกของฮอลลีวู้ด

รอยเตอร์ รายงาน โรงกษาปณ์สหรัฐอเมริกา ผลิตเหรียญรูปคนเชื้อสายเอเชีย อเมริกันออกใช้เป็นครั้งแรก โดยเหรียญดังกล่าวใช้ภาพของ ‘ แอนนา เมย์ หว่อง’ นักแสดงเชื้อสายจีน-อเมริกันคนแรกของว

การบันเทิงฮอลลีวู้ด ที่ทำงานในยุคที่มีการเหยียดเชื้อชาติ กำหนดนำออกใช้วันอังคารที่ 25 ตุลาคมนี้

เหรียญมูลค่า 25 เซนต์ ปรากฎภาพของแอนนา เมย์ หว่อง ในผมทรงหน้าม้า อันเป็นสัญลักษณ์ของเธอ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ American Women Quarters ที่มีการผลิตเหรียญ 25 เซนต์ของสตรีชาวอเมริกันออกใช้

“ด้วยการทำงานหนัก ความตั้งใจอันแน่วแน่และความสามารถ แอนนา เมย์ หว่อง ได้ถ่ายทอดการแสดงอย่างมืออาชีพ ฉันคิดว่าใบหน้าและท่าทางการแสดงออกของเธอดึงดูดสายตาผู้ชมภาพยนตร์ ฉันจึงนำสิ่งเหล่านั้นมาอยู่ในเหรียญ” เอมิลี ดัมสตา นักออกแบบของโรงกษาปณ์สหรัฐฯ ผู้ช่วยออกแบบเหรียญกล่าว

หว่อง เกิดที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 3 มกราคม ปี 2448 ชื่อเดิมคือ หว่อง ลู ซอง มีผลงานแสดงเรื่องแรก รับบทเป็นนักแสดงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง The Red Lantern ปี 2462 ขณะอายุ 14 ปี ต่อมาได้รับบทนำเป็นครั้งแรกในภาพยนตร์เรื่อง The Toll of the Sea ออกฉายปี 2465

จากนั้นมีผลงานภาพยนตร์กว่า 60 เรื่อง รวมถึงภาพยนตร์เรื่องแรกที่ถ่ายทำในระบบเทคนิคคัลเลอร์ และเป็นนักแสดงเชื้อสายเอเชีย อเมริกันคนแรกที่ได้รับบทนำในละครโทรทัศน์ The Gallery of Madame Liu-Tsong เมื่อปี 2494

แม้ประสบความสำเร็จในอาชีพการแสดง แต่หว่องต้องเผชิญกับการเหยียดเชื้อชาติ และเลือกปฎิบัติต่อคนเอเชียในวงการฮอลลีวู้ดที่เธอถูกตีตรา ได้รับค่าตัวต่ำและพลาดโอกาสที่จะได้รับบทนำ ทำให้เธอตัดสินใจไปแสดงภาพยนตร์ในประเทศแถบยุโรปแทน รวมทั้งเดินทางไปแสดงละครเวทีที่กรุงลอนดอน อังกฤษ และที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา แอนนา เมย์ หว่อง เสียชีวิตเมื่อปี 2504 ขณะอายุ 56 ปี

เวนทริส กิบสัน ผู้อำนวยการโรงกษาปณ์สหรัฐฯ กล่าวว่า ” เหรียญลำดับที่ 5 ในโครงการ American Women Quarters เป็นการเชิดชูเกียรติแด่ แอนนา เมย์ หว่อง ผู้บุกเบิกที่กล้าหาญ ที่ทำให้มีบทบาทหลากหลายมิติสำหรับนักแสดงเอเชีย อเมริกัน ”

ทั้งนี้ มายา แองเจโล นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และ แซลลี ไรด์ นักบินอวกาศหญิงชาวอเมริกันคนแรก ต่างได้รับเชิดชูเกียรติมีเหรียญในโครงการนี้เช่นกัน