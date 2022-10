มาแล้ว …รีฮานนา หวนคืนวงการพร้อมเพลงซาวด์แทร็คให้ Black Panther

เอเอฟพี รายงาน หลังจากห่างหายจากวงการเพลงไป 6 ปี รีฮานนา นักร้องดังเจ้าของเพลงฮิต Diamonds และ Umbrella วัย 34 ปีกำลังจะมีเพลงซิงเกิลใหม่ “Lift Me Up ” ซึ่งจะถูกใช้เป็นเพลงซาวด์แทร็ค หรือเพลงประกอบภาพยนตร์ Black Panther: Wakanda Forever มีกำหนดฉายราวต้นเดือนพฤศจิกายนนี้

ลิฟต์ มี อัพ (Lift Me Up) เป็นผลงานซิงเกิลแรกในรอบ 6 ปีนับแต่รีฮานนามีเพลง Love on the Brain ออกมาเมื่อปี 2559 สำหรับผลงานเพลงใหม่นี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างค่ายเพลง Westbury Road ของรีฮานนา กับร็อค เนชั่น เอเยนซี่ ของเจย์-ซี ,ค่ายDef Jam Recordings และค่าย Hollywood Records

ช่วงหายหน้าจากวงการเพลง รีฮานนา นักร้องซุปตาร์ชาวบาร์เบโดส ผันตัวไปทำธุรกิจด้านแฟชั่น ความงาม มีแบรนด์แฟชั่นเสื้อผ้า แบรนด์ชุดชั้นใน แบรนด์เครื่องสำอาง กระทั่งร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีพันล้าน และเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง มีลูกชายกับ เอแซป ร็อคกี (A$AP Rocky ) นักร้องแร็พเปอร์ชาวอเมริกันที่ลืมตาดูโลกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

อนึ่ง รีฮานนา ยังจะเป็นหนึ่งในศิลปินนักร้องดังที่ร่วมแสดงช่วงพักครึ่งของการแข่งขันซุปเปอร์โบว์ล ครั้งที่ 57 ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐอริโซนา สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2023 ด้วย

ที่ผ่านมา รีฮานนาออกอัลบั้มสตูดิโอ 8 อัลบั้ม คว้า 9 รางวัลแกรมมี อวอร์ดส์ และ 13 รางวัล อเมริกัน มิวสิก อวอร์ดส์ โดยมีเพลงฮิต อย่าง Umbrella, Diamonds และ Love The Way You Lie