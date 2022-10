“อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ปรับโฉม ‘สาขาเกษตร-นวมินทร์’ ในรอบ 9 ปี ตั้งเป้ายอดขายโตพุ่ง 30-40%

นางสาวกฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM เปิดเผยว่า อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ได้พลิกโฉม ‘สาขา เกษตร-นวมินทร์’ ครั้งใหญ่ในรอบ 9 ปี ต่อยอดกลยุทธ์ “The New Experience” กับประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ภายในบ้าน และของตกแต่งบ้าน เติมเต็มการใช้ชีวิตแห่งอนาคต ด้วยบริบทใหม่ ‘The New Experience At Kasetnawamin’ เพื่อสร้างอาณาจักรสินค้าเรื่องบ้าน ภายใต้แนวคิด “Urban Nature Living” ประสบการณ์ที่ใช่ อยู่ใกล้กว่าที่คิด มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางแห่งการช้อปสินค้า-บริการเรื่องบ้านโซนตะวันออก มาที่เดียวช้อปครบ จบ คุ้ม สวยใหม่หมดจด

สำหรับ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเกษตร-นวมินทร์ ปรับเป็นโมเดลใหม่ด้วย Lifestyle Mall มากกว่าการช้อปสินค้าที่ครบครัน คือการแชร์อินสไปร์การแต่งบ้าน ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นกันเอง เน้นโครงสร้างที่ให้ความรู้สึก Flexibility Layout ที่เรียบง่าย อบอุ่น ในสไตล์สแกนดิเนเวียน คลุมโทนด้วยการใช้เทกซ์เจอร์ไม้&สีเอิร์ธโทน เพิ่มกลิ่นอายความเป็นธรรมชาติ และเลือกใช้ผนังโปร่งแทนการกั้นห้อง Room Setting แบบเดิม ให้สามารถมองเชื่อมต่อเฟอร์นิเจอร์แต่ละเซ็ตได้อย่างง่ายดาย บนพื้นที่รวม13,000 ตร.ม.

ทั้งนี้ยังมอบ 5 Experience ประสบการณ์ใหม่ในทุกไลฟ์สไตล์การช้อปให้กับลูกค้า ได้แก่

1. Design Inspire : ส่งมอบอินสไปร์ในทุกๆ การช้อป เพลิดเพลินกับการเลือกช้อปเฟอร์นิเจอร์ ของใช้และของแต่งบ้าน ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลายเติมเต็มอินสไปร์ด้วย Iconic Zone กับ The Tree Art Installation อาร์ตดีไซน์เข้ามาเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติ บริเวณลาน Atrium ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับทุกกิจกรรม โดดเด่นด้วย Main Walkway เสมือน Walking Street ให้ลูกค้าสามารถเดินช้อปสินค้าของใช้และของแต่งบ้านแบบไม่มีสะดุด ทั้งผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมผลิตจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ยางพารา, เปลือกหอยและสัตว์ทะเล ฯลฯ หมวดของใช้ อาทิ ตะกร้า ไม้แขวนเสื้อ กล่องใส่อาหาร แก้วมัค และหมวด Kitchen & Dining อุปกรณ์ Cooking รวมถึงหมวด Decor ดีไซน์เก๋ รวมถึง New Brands ไอเทมเด่นจากแบรนด์ดังที่ไม่ควรพลาด อาทิ อุปกรณ์และเครื่องครัวสุดคิ้วท์ แบรนด์ Fika และแบรนด์ Paradox, ที่นอนเด็ก แบรนด์ Hoya, เก้าอี้ทำงานเพื่อสุขภาพ แบรนด์ Ergo Trend , อโรม่า แบรนด์ MN Fomula ฯลฯ เพื่อตอบโจทย์ฟังก์ชันหลากหลายตามสไตล์ที่ชอบ

2. Experience Zone : ส่งต่อประสบการณ์ช้อป 4 สัมผัส ดีไซน์ทันสมัยผสานความรื่นรมย์บรรยากาศธรรมชาติ เติมเต็มไลฟ์สไตล์การช้อปอย่างลงตัว ด้วย 4 สัมผัส ดังนี้ สัมผัสดีไซน์ รูปแบบใหม่ที่เป็นธรรมชาติ New Zone อาทิ โซน “Outdoor Living” ที่รวมสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์เอ้าท์ดอร์, อุปกรณ์แคมปิ้ง ไอเทมจัดสวนต่างๆ, โซน “Index Signature” รวบเฟอร์ฯ คุณภาพดีไซน์โดนคุ้มค่าราคา ต่อเนื่องด้วยชุดห้องนอน ที่นอน และโซฟา ให้เลือกหลากสไตล์ได้ไม่รู้จบ และโซน “Samsung One House” รวมเทคโนโลยีไลฟ์สไตล์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมาร์ท รวมถึงแกดเจ็ต จากแบรนด์ BANANA สัมผัสกลิ่น ใช้อโรม่าเพิ่มความผ่อนคลายในมุมที่นอน และกลิ่นกาแฟ&ขนมอบจากเตาเข้ามาเสริมในโซน Dinning&Kitchen สัมผัสแสง กับ Lighting Design สามารถปรับองศาแสงเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกขณะเลือกช้อป และ สัมผัสเสียง ให้เข้าถึงบรรยากาศธรรมชาติมุม Outdoor & Garden,โซนที่นอน เป็นต้น

3. Index Exclusive : เปิดประสบการณ์ช้อปสุดพิเศษเพื่อคนพิเศษ ด้วยบริการเหนือระดับกับทีมดีไซเนอร์มืออาชีพ “Designer & Home Stylists” ดูแลการออกแบบห้องและการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ด้วยภาพเสมือนจริงจากโปรแกรม3D ตลอดจนทีมพนักงานขายที่ปรับรูปแบบยูนิฟอร์มใหม่ทะมัดทะแมงพร้อมบริการลูกค้า อีกทั้ง “Concierge Service” ผู้ช่วยพิเศษคอยดูแลอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า รวมทั้งแนะนำเทรนด์และการเลือกเฟอร์ฯและของแต่งบ้านผ่านไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ และสะดวกสบายด้วย “Index Community Room” ห้องรับรอง สำหรับบริการลูกค้าพร้อมเครื่องดื่ม และรองรับกิจกรรมเวิร์คช็อปสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เติมเต็มประสบการณ์ช้อปอย่างครบครัน

4. Your Home Made Perfect ตอกย้ำความเป็น No.1 of Home Living กับสินค้าหลากสไตล์หลาย Category ตอบโจทย์ความต้องการครบทุกไลฟ์สไตล์เรื่องบ้าน กับกลุ่มสินค้า ชุดห้องนอน, ที่นอน, โซฟา, โฮมโซลูชั่น อีกทั้งกลุ่มสินค้า Personalized อิสระการเลือกดีไซน์เฉพาะคุณ ด้วยเฟอร์นิเจอร์ 2 แบบ ทั้ง “Personalized Furniture” เลือกดีไซน์ได้เอง อาทิ Ital Smart& Ital Living ตู้เสื้อผ้า&ชุดโฮมเอ็นเตอร์เทนเม้น ที่ซีเล็คฟังก์ชัน ขนาด และดีไซน์หน้าบานตามต้องการ, The Sofa Studio เลือกปรับขนาด สี วัสดุได้, The Bed Studio เลือกเตียงนอนดีไซน์ สี วัสดุ ของ Headboard มากถึง 50 สี และ “Customized Furniture” สั่งตัดเฟอร์นิเจอร์ ตามใจกับแบรนด์ Younique

5. ONE MEMBER MORE PRIVILEGE มอบประสบการณ์ช้อปสุดคุ้ม @อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เกษตร-นวมินทร์ ด้วยไฮไลท์สำหรับสมาชิกบัตร Joy Card ช้อป 1,000 คืน 1,000.- ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม และ 5-6 พฤศจิกายน เมื่อช้อปเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ของแต่งบ้าน ครบ 1,000.- รับฟรี e coupon 1,000.- สำหรับช้อปเฟอร์นิเจอร์ ของใช้-ของแต่งบ้านที่ร่วมรายการ ครบ 1,001.- ขึ้นไป (จำกัดสิทธิ์ 100 สิทธิ์/สมาชิก /วันเท่านั้น) และ Privilege Joy Card Member รับฟรี คูปองส่วนลดร้านค้าและของสมนาคุณ อาทิ ส่วนลด 2,000.- สำหรับช้อปเฟอร์นิเจอร์ 20,000.- ส่วนลด 300.- สำหรับช้อปของใช้-ของแต่งบ้าน 3,000.- ช่วงวันที่ 29 ตุลาคม-30 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้น

“คาดการณ์การพลิกโฉมอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเกษตร-นวมินทร์ ครั้งนี้จะสามารถขยายฐานลูกค้าสมาชิก Joy Card ไม่น้อยกว่า 15% และคาดว่ากระตุ้นทราฟฟิกและยอดโตไม่น้อยกว่า 30-40% ภายในธันวาคมนี้” นางสาวกฤษชนก กล่าว