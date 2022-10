TCP ประกาศเป้าหมายในงาน Asia CanTech 2022 สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน บรรจุภัณฑ์รีไซเคิล 100% ในปี 67

วันที่ 31 ตุลาคม นายสราวุฒิ อยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ TCP ได้เข้าร่วมการประชุม Asia CanTech 2022 ซึ่งเป็นการประชุมที่รวมผู้ผลิตและซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมกระป๋องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยปีนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 ราย

นายสราวุฒิ ได้กล่าวเปิดเวทีการประชุมในหัวข้อ “Energizing a Better World through Can Innovation” ว่าปีนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในประวัติศาสตร์การทำธุรกิจของเราที่เรื่องความยั่งยืนถูกกำหนดอยู่ในกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัท โจทย์คือทำอย่างไรให้ธุรกิจเติบโตไปได้ และสามารถลดผลกระทบเชิงลบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงประกาศเป้าหมายใหม่ “Energizing a Better World through Can Innovation” เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในด้านธุรกิจพร้อมสร้างผลกระทบในทางบวกให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งไทยและต่างประเทศ

เรื่องของ “บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน” เป็นหนึ่งในแผนงานเร่งด่วนของกลุ่มธุรกิจ TCP มุ่งหวังให้ประสบความสำเร็จในการสร้าง “เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)” พัฒนาบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้สามารถรีไซเคิล 100% ได้ภายในพ.ศ. 2567

ที่ผ่านมากลุ่มธุรกิจ TCP ได้ตอกย้ำความเป็นผู้นำตลาด ทำความเข้าใจผู้บริโภค และเทรนด์ธุรกิจให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนานวัตกรรมการผลิต การนำเสนอสินค้าใหม่ๆ รวมถึงการปรับบรรจุภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย สร้างความร่วมมือที่จะนำไปสู่นวัตกรรมที่ยั่งยืนและคำตอบใหม่ๆ

และปัจจุบัน TCP ได้มุ่งเน้นเรื่อง “บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน” ผ่านการริเริ่มนวัตกรรมการผลิตกระป๋องสำหรับเครื่องดื่มเอเนอร์จี้ ดริงก์ โดยเป็นรายแรกของไทยที่พัฒนาลดขนาดคอและฝากระป๋องอะลูมิเนียม Stubby จาก 206 มาเป็น 202, เป็นเจ้าแรกในตลาดเครื่องดื่มให้พลังงานในประเทศไทยที่พัฒนาลดความหนาตัวกระป๋องอะลูมิเนียมของ Stubby, Sleek, Standard, Slim อย่างต่อเนื่อง จาก 0.275 มม. จนปัจจุบันเป็น 0.260 มม. อนาคตในพ.ศ. 2566 วางเป้าหมายให้เหลือ 0.245 มม.

ทั้งยังเบนเข็มเพิ่มการใช้กระป๋องอะลูมิเนียม เพราะสามารถนำไปรีไซเคิลได้ทุกส่วน 100% มีจุดหลอมเหลวต่ำกว่าโลหะอื่นๆ นำมาหลอมใหม่ และนำกลับมาใช้ได้ไม่รู้จบ ที่สำคัญใช้พลังงานในการรีไซเคิลต่ำกว่าการสกัดแร่ใหม่ถึง 95% ดังนั้น กลุ่มธุรกิจ TCP ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บกระป๋องอะลูมิเนียมใช้แล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์กระป๋องอะลูมิเนียมใบใหม่ไม่รู้จบ รวมถึงมีการนำกระป๋องอะลูมิเนียมรักษ์โลกไปใช้ในผลิตภัณฑ์ใหม่ Red Bull Halls XS เครื่องดื่มเอเนอร์จี้ ดริงก์ ไม่มีน้ำตาล แต่เต็มไปด้วยความสดชื่น เย็นสุดคูล ที่เพิ่งเปิดตัวไม่นานมานี้

“ความท้าทายที่จะบรรลุเป้าหมายธุรกิจที่ยั่งยืนนั้น คือทำอย่างไรให้เกิดการหมุนเวียนบรรจุภัณฑ์นำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ซ้ำหรือกำจัดซากให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดแนวทางตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกเรื่องคือ โลกกำลังให้ความสำคัญกับการลดคาร์บอนซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำอย่างไรถึงจะลดการปล่อยคาร์บอนให้ได้มากที่สุด โดยส่วนสำคัญของวงจรมาจากบรรจุภัณฑ์ให้สามารถหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งกลุ่มธุรกิจ TCP ได้ทำงานควบคู่กันทั้งการเริ่มต้นที่ตนเอง และร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง” นายสราวุฒิกล่าว