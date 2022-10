ไอจีล่ม ขึ้นที่ 1 เทรนด์ทวิต คืนวันฮาโลวีน มีบัญชีถูกระงับเพียบ ล่าสุด IG โร่ชี้แจง

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ผู้ใช้งานอินสตาแกรมจำนวนมากเจอปัญหาเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวไม่ได้ โดยมีข้อความแจ้งเตือนว่า “เราระงับการใช้งานบัญชีของคุณเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2022” และข้อความเล็กๆ ว่า “เหลือเวลาอีก 30 วันในการคัดค้านคำตัดสินนี้

ขณะเดียวกัน ยังมีข้อความแจ้งเตือนว่า บัญชีของผู้ใช้งานดังกล่าวไม่เป็นไปแนวทางปฏิบัติสำหรับชุมชนของเรา และหากเราไม่สามารถยืนยันบัญชีของคุณได้ บัญชีของคุณจะถูกปิดใช้งานอย่างถาวร

กระทั่งเวลา 22.00 น. ปัญหาที่เกิดขึ้ นทำให้ผู้ใช้ทวิตเตอร์ต่างพากันติดแฮชแท็ก #ไอจีล่ม กระทั่งขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์เป็นอันดับที่ 1 แซงหน้าแฮชแท็ก #Halloween ในค่ำคืนของเทศกาลฮาโลวีนไปเป็นที่เรียบร้อย โดยมีข้อความที่ติดแฮชแท็ก #ไอจีล่ม มากกว่า 2.2 แสนครั้งไปแล้ว

ล่าสุด ทวิตเตอร์ทางการชุมชนอินสตาแกรม ทวีตรับทราบถึงปัญหาการที่ผู้ใช้งานบางส่วนไม่สามารถเข้าใช้บัญชีไอจีได้ ขณะนี้เรากำลังแก้ปัญหาอยู่ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

We’re aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We’re looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022