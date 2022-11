ETDA เปิดตัว ศูนย์ธรรมภิบาลปัญญาประดิษฐ์ 8 พ.ย.นี้ เตรียมพร้อมคนไทยสู่ยุค AI อย่างรับผิดชอบสังคม

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ AI ได้เข้ามามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนชีวิตในทุกมิติ ทั้งการทำงาน การทำธุรกิจ การเรียนการสอน การทำธุรกรรมทางการเงิน การรักษาพยาบาล และการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ล่าสุด คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)

ดร.ชัยชนะ กล่าวว่า หนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนดังกล่าว คือการเตรียมพร้อมให้การประยุกต์ใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาล มีกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ใช้งานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ETDA จึงเตรียมความพร้อมในประเด็นต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการนำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ จึงร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ อย่างศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) จัดทำโครงการสำคัญ อาทิ การศึกษา AI Standard Landscape ของประเทศไทย เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะ/มาตรฐานการประยุกต์ใช้ AI การศึกษาหลักเกณฑ์การตรวจประเมินการทำงานของโปรแกรมที่มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดร.ชัยชนะ กล่าวว่า ล่าสุดเตรียมจังาน “Building Trust and Partnership in AI Governance” ในวันที่ 8 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเปิดตัว “ศูนย์ธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI Governance Clinic by ETDA (AIGC)” ที่ ETDA ร่วมกับพาร์เนอร์ทั้งจากหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนากรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์สำหรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของไทยและสอดคล้องกับแนวนโยบายในระดับสากล พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรในระดับต่างๆ ที่มีการดำเนินงานร่วมกับ สถาบัน ADTE (Academy of Digital Transformation by ETDA) และศูนย์ AIGC นอกจากนี้ จะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ETDA และพาร์ทเนอร์ ได้แก่ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค), กรมการแพทย์ และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในการร่วมกันพัฒนากรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์ในวงการแพทย์ ที่สอดคล้องกับบริบทของคนไทยและร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี AI ระหว่างกัน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ AI Governance Clinic แห่งแรกของประเทศไทยไปด้วยกัน

“ที่สำคัญ ในงานดังกล่าวยังเปิดพื้นที่ของการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์จากผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศ ผ่านหัวข้อการพูดคุยที่น่าสนใจ ได้แก่ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “The need for Thailand AI Governance: Why What and How?” โดย ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ที่ปรึกษาอาวุโส ETDA การเสวนาหัวข้อ “The Need for AI Governance” เป็นต้น”