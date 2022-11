เซ็นทรัล รีเทล โชว์ผลงาน 9 เดือน ออฟไลน์-ออนไลน์โตดี มั่นใจไฮซีซั่นปลายปี มาตรการรัฐ ดันทั้งปีรายได้โตกว่า 20%

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้ว่า ตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา เซ็นทรัล รีเทล ได้โชว์ผลประกอบการเป็นบวกมาอย่างต่อเนื่องในทุกช่องทาง ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และออมนิแชแนล พร้อมเชื่อมั่นว่าช่วงไฮซีซั่นนี้จะยิ่งเป็นแรงหนุนที่ทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นได้อีก โดยเป็นผลมาจากกำลังซื้อที่ฟื้นตัวทั้งจากคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศมากขึ้น รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ “ช้อปดีมีคืน” ที่จะมาช่วยกระตุ้นการจับจ่ายภายในประเทศช่วงปลายปีให้คึกคักมากยิ่งขึ้น ถือเป็นการอัดเม็ดเงินเข้าระบบเศรษฐกิจไทย ซึ่งจะส่งผลให้ภาคค้าปลีกได้รับอานิสงส์ให้เติบโตด้วย จึงมั่นใจว่าจะสามารถสร้างยอดขายเพิ่มอย่างก้าวกระโดด และปิดปี 2565 ด้วยรายได้เติบโตกว่า 20% ตามเป้าหมายที่วางไว้

สำหรับ 9 เดือนที่ผ่านมา เซ็นทรัล รีเทล สามารถสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่อง โดยมี Key success ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ 1.การรุกกลยุทธ์และโมเดลธุรกิจใหม่ (New Strategy, New Format) เริ่มจาก Tops One Brand กลยุทธ์ใหม่ล่าสุดของท็อปส์ที่รวมทุกโมเดลค้าปลีกให้เป็นหนึ่งเดียว ภายใต้แบรนด์ “Tops” กับภาพลักษณ์ใหม่เป็นแบรนด์ที่ทันสมัย ด้วยแนวคิด “Every Day Discovery” ตอกย้ำเบอร์ 1 ฟู้ดรีเทลเมืองไทย, Tops CLUB แฟลกชิปสโตร์แห่งแรกของไทย และในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมสินค้านำเข้า และสินค้าเอ็กซ์คลูซีฟแบรนด์ดังจากทั่วโลกกว่า 3,500 รายการ และTops Fine Food พรีเมียมฟู้ดสโตร์รูปแบบแรกของไทย ที่รวบรวมอาหาร-วัตถุดิบนำเข้าจากแหล่งผลิตชั้นนำทั่วทุกมุมโลก

2.การขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง (New Stores) โดยไทวัสดุ เปิดไทวัสดุเพิ่ม 2 สาขา ได้แก่ บางแสน และน่าน ในไตรมาส 3 ส่วนไตรมาสที่ 4 เปิดเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาแม่จัน จ.เชียงราย และบางบอน จ.สมุทรสาคร ทำให้สิ้นปีนี้ จะมีไทวัสดุทั้งหมด 66 สาขาทั่วประเทศ พร้อมทั้งมีแผนที่จะเปิดไทวัสดุสาขาใหม่ๆ เฉลี่ย 8-10 สาขาทุกปี

ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจศูนย์การค้าที่เจาะกลุ่มตลาดครอบครัว และเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของทุกครอบครัวอย่างครบวงจร โดย ล่าสุดได้เปิดศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งได้รับการตอบรับจากกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นเป็นอย่างดี และเตรียมเปิดแฟลกชิปสโตร์ สาขาราชพฤกษ์อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 พฤศจิกายนนี้ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าครอบครัวในพื้นที่กรุงเทพตะวันตก และรองรับการขยายตัวของเมืองหลวงในอนาคต ซึ่งจะทำให้สิ้นปีนี้ จะมีศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ทั้งหมด 27 สาขาทั่วประเทศ, การครบรอบปีการดำเนินธุรกิจของห้างเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม (New Era of Central Department Store and Central Retail Vietnam)

75 ปีของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล มีการจัดแคมเปญฉลองอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้คอนเซปต์ “ALL AT CENTRAL” โดยเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 ได้จัดงานดอกไม้ประจำปี ที่เนรมิตห้างเซ็นทรัล ชิดลม และเซ็นทรัล @ เซ็นทรัลเวิลด์ ให้เป็นดินแดนแห่งดอกไม้สดนับล้านดอก เพื่อแสดงความขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนห้างเซ็นทรัลมายาวนาน และมีการรีโนเวทสาขาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีเกินคาดจากลูกค้า รวมถึงยังมีแผนที่จะขยายสาขาเพิ่มในอนาคต

10 ปีของธุรกิจในเวียดนาม เซ็นทรัล รีเทล ถือเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกต่างชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และยังเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับอันดับ 1 ในกลุ่มค้าปลีก ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน จากการจัดอันดับโดย Vietnam Report ซึ่งช่วย

ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 ของเซ็นทรัล รีเทล ในด้านไฮเปอร์มาร์เก็ต และผู้นำด้านศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ในประเทศเวียดนาม ภายใต้แบรนด์ GO! ได้เป็นอย่างดี ทำให้เซ็นทรัล รีเทล เวียดนาม มีการเติบโตเกินกว่าเป้าที่ตั้งไว้ในทุกปี

3.การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ (New Platform) ด้วยการยกระดับแพลตฟอร์มสู่ Next-Gen Omnichannel ที่เหนือระดับและเชื่อมโลกออฟไลน์ ออนไลน์ และ Metaverse เข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมทั้งเครือข่ายเซ็นทรัล รีเทล ในไทย เวียดนาม และอิตาลี โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบ Ultra -Personalization ที่นำเสนอสินค้าและบริการเฉพาะบุคคลแบบเรียลไทม์

“เซ็นทรัล รีเทล เห็นสัญญาณบวกจากหลากหลายปัจจัย ทั้งการปลดล็อกมาตรการโควิด-19 อย่างเต็มรูปแบบ ราคาน้ำมันที่เริ่มคงที่ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในไทย เวียดนาม และอิตาลี รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐที่ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ภาคธุรกิจมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัดในทุกอุตสาหกรรม ทั้งยังมีมาตรการจากภาครัฐที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้เข้ามาลงทุนเพิ่มในประเทศไทย ทั้งหมดนี้จะทำให้ภาคค้าปลีกและบริการ รวมถึงเซ็นทรัล รีเทล มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน” นายญนน์ กล่าว