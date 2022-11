ททท. จัดอบรม “เจ้าบ้านที่ดี” ปั้นบุคลากรด้านท่องเที่ยวผูกใจนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว(High Season) และปรับตัวให้เท่าทันสถานการณ์โลกและการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อมุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและทรงคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว (Meaningful Travel) ควบคู่ไปกับยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High value and sustainability) ททท. จึงจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายนที่่ผ่านมา

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS นี้ ททท. มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาฝั่งห่วงโซ่อุปทาน (Shape supply) โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้และอัปเดตเทรนด์ท่องเที่ยวสำคัญยุค NEXT NORMAL พร้อมจัดกิจกรรมเวิร์กชอป Up-Skill ทักษะการตลาดดิจิทัลใหม่ ๆ เพื่อยกระดับบุคลากรการท่องเที่ยวไทยให้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี NEW CHAPTERS สู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL อย่างยั่งยืน ในพื้นที่ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่

ภาคกลาง ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ, ภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย, ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอัลวาเรซ จังหวัดบุรีรัมย์ และภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกำหนดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ต้องเป็นบุคลากรหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวและบริการจากทั่วประเทศ ภูมิภาคละ 500 คน รวมทั้งสิ้น 2,500 คน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย และเตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศ ภายหลังสถานการณ์การท่องเที่ยวกลับสู่ภาวะปกติ พร้อมนำไปสู่การสร้างรายได้และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศต่อไป