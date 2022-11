เซ็นทรัลพัฒนา โชว์ไตรมาส3ทำรายได้กว่า9พันล้าน โต83% ลุยต่อยอดแผนลงทุน 5 ปี

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส3/2565 มีรายได้รวม 9,349 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83% จากปี 2564 และเพิ่มขึ้น 2% จากไตรมาส2/2565 และกำไรสุทธิ 2,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,154% จากปีก่อนหน้า และเพิ่มขึ้น 4% จากไตรมาสก่อน โดยบริษัทมีแผนลงทุน 5 ปี ดันธุรกิจ “Retail-Led Mixed-Use Development” ประกอบด้วย ศูนย์การค้า ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน และโรงแรม โดยมีธุรกิจศูนย์การค้าเป็นแกนหลัก เติบโตทั่วประเทศตามเป้าหมาย รวม 180 โครงการ ครอบคลุม 30 จังหวัดทั่วประเทศภายในปี 2569 พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ไทยรายแรกสู่ Net Zero ภายในปี 2050 ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Imagining Better Futures For All

นางสาวนภารัตน์ กล่าวว่า ผลประกอบการมาจากปัจจัยบวก ได้แก่ การเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว และประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติ หลังสถานการณ์โควิดคลี่คลาย การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเริ่มกลับมาคึกคัก ประกอบกับมาตรการช่วยเหลือและกระตุ้นการจับจ่ายจากภาครัฐ นอกจากนี้ รายได้ยังมาจากการเปิดศูนย์การค้าใหม่เพิ่มอีก 3 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ศรีราชา เซ็นทรัล อยุธยา และเซ็นทรัล จันทบุรี รวมถึงการเข้าซื้อบริษัท สยามฟิวเจอร์ส ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ส่งผลให้พื้นที่ให้เช่าเพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน ส่งผลให้ภาพรวมรายได้ธุรกิจให้เช่าและบริการเติบโตขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการต้นทุน ค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อรักษาความสามารถในการทำกำไร

สำหรับแผน 5 ปี ลงทุนโครงการในรูปแบบ Retail-Led Mixed-Use Development โดยประกาศเปิดตัว 2 โครงการมิกซ์ยูสโมเดลใหม่ “เซ็นทรัล นครสวรรค์” และ “เซ็นทรัล นครปฐม” รวมมูลค่า 14,000 ล้านบาท จะเปิดให้บริการครึ่งปีแรก2567 โดยตั้งเป้าให้ทั้ง 2 โครงการ ปั้นเมืองศักยภาพแห่งใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมทั้งพาคู่ค้าเติบโตขยายสาขาไปทั่วประเทศตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งเปิดให้บริการโรงแรม Centara Korat ภายในโครงการมิกซ์ยูสหมื่นล้าน “เซ็นทรัล โคราช” เปิดเดือนกันยายน 2565 ตามแผน ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดย เซ็นทรัลพัฒนา และบริหารโดย Centara Hotels & Resorts เป็นโรงแรมแห่งที่ 3 ของบริษัทฯ พร้อมปั้นโคราชเป็น MICE City’ ศูนย์กลางจัด MICE Events ของภูมิภาค สำหรับคอมมูนิตี้มอลล์ เตรียมเปิด March Thonglor ย่านทองหล่อ ต้นปี 2566 โครงการที่อยู่อาศัย ได้เปิดขายโครงการ ESCENT VILLE 3 โครงการในสุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี และฉะเชิงเทราแล้ว โดยมีอีก 3 โครงการใหม่จะเปิดขายไตรมาสสุดท้ายปีนี้ ได้แก่ คอนโดมิเนียม ESCENT VILLE ตรัง และโครงการบ้านเดี่ยวแนวราบ 2 โครงการคือ นิรติ เชียงใหม่ และนินญา ราชพฤกษ์

Advertisement

พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรอสังหาริมทรัพย์ Net Zero ในปี 2593 โดยผนึกกำลังพันธมิตร ได้แก่ กลุ่มปตท. บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด ขยายสถานีอัดประจุยานยนต์ไฟฟ้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 แห่งทั่วประเทศ เดินหน้าโครงการปลูกป่าซับคาร์บอน มีเป้าหมายปลูกป่า 500 – 1,000 ไร่ต่อปี ภายใน 10 ปี / ระหว่าง2565-75 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น ส่วนโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค ที่ร่วมพัฒนากับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) จะทยอยเปิดให้บริการปี 2566-67

” ทิศทางธุรกิจระยะ 5 ปี (2565-2569) จะ เดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงการใหม่ที่ประกาศแล้ว และยังไม่ได้ประกาศ ซึ่งมีทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสม โครงการที่พักอาศัย รวมถึงแผนการปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อเพิ่มมูลค่า บริหารจัดการค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน รวมทั้งคงศึกษาโอกาสการลงทุนธุรกิจในรูปแบบอื่น การเข้าซื้อกิจการ และการลงทุนในต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ มาเลเซีย และเวียดนาม ” นางสาวนภารัตน์ กล่าว