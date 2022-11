พอล แฮกกิส ผู้กำกับดัง แพ้คดีข่มขืน คณะลูกขุนสั่งจ่ายเหยื่อ 270 ล้าน

เอเอฟพี รายงาน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน คณะลูกขุนศาลเขตแมนฮัตตัน นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ลงมติ พอล แฮกกิส ผู้กำกับดังชาวแคนาดาวัย 69 ปีมีความผิด กระทำการขืนใจหญิงประชาสัมพันธ์รายหนึ่งเมื่อปี 2556 และตัดสินให้ผู้กำกับ และนักเขียนบทเจ้าของรางวัลออสการ์ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม ปี 2549 จากแครช (Crash) ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นจำนวนเงินอย่างน้อย 7.5 ล้านดอลลาร์ หรือราว 270 ล้านบาท

แฮกกิส ถูก เฮลีห์ บรีสต์ ประชาสัมพันธ์สาวเป็นโจทก์ยื่นฟ้องเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2560 ว่าถูกผู้กำกับดังนายนี้ข่มขืนเมื่อเดือนมกราคม ปี 2556 ขณะเธออายุ 26 ปี และคณะลูกขุนมีคำตัดสิน หลังจากไต่สวนคดีในศาลเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ในหมายฟ้อง บรีสต์ อ้างว่าเมื่อค่ำวันที่ 31 ธันวาคม ปี 2556 หลังจบงานฉายรอบปฐมทัศน์ของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งในย่านแมนฮัตตัน แฮกกิสพยายามชวนเธอไปดื่มกันที่บ้านของเขา ถึงแม้เธอบอกว่าอยากไปดื่มที่บาร์มากกว่า และทันทีที่ไปที่อพาร์ทเมนท์ที่พักของแฮกกิส ผู้กำกับคนดังพยายามล่วงเกินเธอหลายครั้ง ก่อนจะบังคับให้เธอทำออรัล เซ็กซ์ และข่มขืนเธอในที่สุด

หลังทราบคำตัดสินของคณะลูกขุน บรีสต์ กล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า “ฉันดีใจที่มีโอกาสออกมาเรียกร้องความยุติธรรม และถามหาความรับผิดชอบในศาล และคณะลูกขุนเลือกที่จะตัดสินตามหลักฐานความจริงและเชื่อฉัน ”

ระหว่างการพิจารณาคดี ทีมทนายของผู้กำกับดังอ้างว่า สาเหตุที่ทำให้โจทก์ลุกขึ้นมาฟ้องร้องถูกชี้นำโดยลัทธิเชิร์ช ออฟ ไซแอนโทโลจี (Church of Scientology) ที่แฮกกิสลาออกมา และถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตี

ที่ผ่านมา ผู้กำกับ และ นักเขียนบทภาพยนตร์ที่มีผลงานสร้างชื่อมากมาย อาทิ Million Dollar Baby,Flags of Our Fathers และ Letters from Iwo Jima รวมทั้งภาพยนตร์เจมส์ บอนด์ ตอน Casino Royale และ Quantum of Solace เคยถูกจับที่อิตาลีเมื่อเดือนมิถุนายน ว่าต้องสงสัยล่วงละเมิดทางเพศ กระทำรุนแรงต่อผู้หญิงรายหนึ่ง แต่ผู้กำกับดังปฎิเสธทุกข้อกล่าวหา และได้รับการปล่อยตัวในไม่ช้า