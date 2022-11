โชว์ความเป๊ะ! ‘ แอน-จักรพงษ์ ‘ ไล่ออกพนักงานดูแลแบ็คดรอป หลังแฟนนางงามติงไม่เรียบร้อย-ไม่สมเป็นงานระดับโลก

นับตั้งแต่ “แอน-จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)แถลงข่าวอย่างเป็นทางการในการเข้าถือครองธุรกิจองค์กรนางงามจักรวาล (Miss Universe Organization) สร้างความฮือฮาไปทั่วโลก

โดย แอน-จักรพงษ์ เป็นหนึ่งคนที่มีความเป๊ะขั้นสุด ซึ่งหนึ่งความเป๊ะของแอน หลังจากที่เกิดปัญหาวิจารณ์เล็กๆ เกี่ยวกับแบล็กดรอปถ่ายภาพที่ไม่เรียบร้อย

และ แอน จักรพงษ์ ได้ออกมาตอบคอมเมนต์แฟนนางงาม ว่า ได้แก้ปัญหา และไล่คนที่ทำหน้าที่ดังกล่าวออกไปแล้ว

โดยแอน ได้โพสต์ภายหลัง โดยระบุว่า “You can not build the success with someone who doesn’t even try to help you carry a brick!

จะร่วมสร้างอนาคตแห่งความสำเร็จระดับจักรวาลได้อย่างไร?! หากแม้กระทั่งงานเล็กๆง่ายๆ ยังไม่เอาใจใส่เลย?! ขอบพระคุณทุกคำติชม….เจเคเอ็นจะนำไปปรับปรุงให้พวกเราทุกคนสำเร็จไปด้วยกัน….ไปสู่จักรวาลด้วยกันค่ะ! #MissUniverse”