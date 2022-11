เอพี ส่งท้ายปี ผุดแฟล็กชิปคอนโดใหม่ใกล้สถานีอ่อนนุช เปิดชม 26-27 พ.ย.นี้

นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บมจ. เอพี ไทยแลนด์ เผยว่า บริษัท เดินหน้าตามแผนย้ำผู้นำตลาดคอนโดติดรถไฟฟ้า กระตุ้นดีมานด์คอนโดฯ ก่อนส่งท้ายปี ส่งโปรดักต์ไฮไลต์ ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น มูลค่าโครงการ 2,700 ล้านบาท จำนวน 696 ยูนิต พร้อมเปิดตัวพลิกโฉมครั้งแรกของการพัฒนาภายใต้คอนเซ็ปต์ “เอ็กซ์คลูซีฟ แอสปาย” ที่ตั้งโครงการที่ดินติดถนนสุขุมวิท ใกล้รถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชเพียง 200 เมตร ตลอดจนการออกแบบและการบริหารเพิ่มฟังก์ชันต่างๆ ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและยูนิต พักอาศัย ที่ทุกรายละเอียดถูกออกแบบอย่างเข้าใจและตอบโจทย์คนทำงานยุคใหม่ย่านสุขุมวิท – อ่อนนุช

โดยภาพรวมการเปิดตัวคอนโดฯ ใหม่ติดถนนสุขุมวิท บริเวณสถานีรถไฟฟ้าอ่อนนุชพบว่า ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น นับเป็นการพัฒนาคอนโดโปรเจกต์ใหม่บนที่ดิน “ติดถนนสุขุมวิท” โครงการแรกในรอบ 10 ปี (2555 – ครึ่งปีแรกของ 2565) โดยเฉพาะการเป็นโครงการแรกในย่าน ที่ชูนิยามใหม่ของการยกระดับคอนโดกลุ่มแมสเซกเมนต์ที่ตอบโจทย์ทุกมิติของการใช้ชีวิตในเมืองที่เหนือกว่าและลงตัวที่สุด ภายใต้จุดขาย ALL – IN as you aspire ผ่าน 3 ความโดดเด่นหลัก ได้แก่ 1. พื้นที่ส่วนกลางเพิ่มสีสันและความครีเอทีฟ 2. ห้องชุดดีไซน์พิเศษ Customize ขนาดพื้นที่ใช้สอย 27 – 30.5 – 32 ตารางเมตร One Bedroom Plus ขนาดพื้นที่ใช้สอย 35 ตารางเมตร และ Two Bedroom Two Bath ขนาดพื้นที่ใช้สอย 53 ตารางเมตร และ 3. โดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งบนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางย่าน อ่อนนุช ติดถนนสุขุมวิท เพียง 200 เมตรจากรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุช และใกล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน

ทั้งนี้ ตลาดคอนโดไตรมาส 4 บริษัทเห็นถึงสัญญาณฟื้นตัวกลับที่ดีต่อเนื่อง โดยเฉพาะดีมานด์ระดับกลางบน สะท้อนผ่านยอดขายสินค้าแนวสูงเครือเอพี ณ 31 ตุลาคม รวมกว่า 9,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้นแซงหน้าปีก่อนกว่า 3 เท่าตัว โดยปีนี้ เอพี เปิดเกมรุกสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการคอนโด กลุ่ม Mass Segment ที่เปิดตัวไปแล้ว 3 ทำเลซิตี้โซน ได้แก่ ASPIRE ปิ่นเกล้า – อรุณอมรินทร์ ASPIRE รัชโยธิน และ ASPIRE สุขุมวิท – พระราม 4 รวม 6,800 ล้านบาท ส่วนภาพรวมตลาดคอนโดทำเลที่ดินแนวรถไฟฟ้าสถานีอ่อนนุชในรัศมี 500 เมตร ย้อนหลัง 6 ปี พบโครงการที่เปิดตัวในย่านนี้ 5 โครงการ มียอดขายรวมเฉลี่ย 90% ล่าสุดเหลือขายเพียง 220 ยูนิต เพราะเป็นโซนได้รับความนิยมในการอยู่อาศัยและลงทุน เนื่องจากเดินทางเข้า-ออกเมืองสะดวก ครบครันสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนเมืองทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และมีผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าระยะยาวโต 4.5 – 5.5 %

ASPIRE อ่อนนุช สเตชั่น ประกอบด้วยอาคารพักอาศัย สูง 37 ชั้น 1 อาคาร 696 ยูนิต และอาคารส่วนจอดรถ ห้องชุดแบบ One Bedroom ขนาด 27 – 30.50 – 32 ตารางเมตร ชุดแบบ One Bedroom Plus ขนาด 35 ตารางเมตร และห้องชุดแบบ Two Bedroom Two Bath ขนาด 53 ตารางเมตร ราคา เริ่มเพียง 129,000 บาท/ ตารางเมตร พร้อมเปิด Exclusive Booking ชมห้องตัวอย่างดีไซน์ใหม่ครั้งแรกวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายนนี้