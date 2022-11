คต. เดินหน้าตรวจถิ่นกำเนิดสินค้าไทยก่อนส่งออกไปสหรัฐ-อียู ห่วงกระทบภาพพจน์

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ(คต.) เปิดเผยว่า คต.เดินหน้าตรวจถิ่นกำเนิดสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าที่เสี่ยงแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย ก่อนออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าแบบทั่วไป( Form CO ทั่วไป) สำหรับส่งออกไปสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป เพื่อป้องกันไม่ให้ไทยถูกใช้เป็นแหล่งในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด ซึ่งหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเป็นเอกสารที่ใช้แสดงต่อศุลกากรประเทศปลายทาง เ มี 2 ประเภท ได้แก่ 1. Form CO FTA สามารถนำไปขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการนำเข้าสินค้าภายใต้ข้อตกลงเขตการค้าเสรีต่างๆ ได้ และ 2. Form CO ทั่วไป ใช้เป็นเอกสารรับรองประกอบการนำเข้าตามเงื่อนไขของประเทศผู้นำเข้าปลายทาง แต่ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรได้ โดยช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา หน่วยงานศุลกากรประเทศปลายทาง มีการตรวจสอบย้อนหลัง Form CO ทั่วไปมากขึ้น โดยผลการตรวจสอบ พบว่า สินค้าไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทยแต่เป็นการแอบอ้างถิ่นกำเนิดสินค้าไทย เพื่อหลบเลี่ยงการถูกดำเนินมาตรการทางการค้าจากประเทศปลายทาง เช่น มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (AD) เป็นต้น คต. จึงเพิ่มความเข้มงวดออก Form CO ทั่วไป เพื่อป้องกันการสวมสิทธิถิ่นกำเนิดสินค้า และภาพพจน์

นายรณรงค์ กล่าวว่า สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงในการแอบอ้างถิ่นกำเนิด (สินค้าเฝ้าระวัง) ขณะนี้มี 42 รายการสินค้า จึงได้มาตรการเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเริ่มใช้ 1 สิงหาคม ที่ผ่านมา โดยช่วงสิงหาคม-ตุลาคมที่ผ่านมา คต. ตรวจสอบถิ่นกำเนิดสินค้า และจัดส่งเอกสารผลการตรวจให้แก่ผู้ประกอบการ 492 ฉบับ แบ่งเป็นสินค้าที่ได้ถิ่นกำเนิดไทย 486 ฉบับ คือส่วนประกอบรถยนต์ เฟอร์นิเจอร์ไม้ จักรยานและจักรยานไฟฟ้า และโซลาร์โมดูล เป็นต้น สำหรับสินค้าที่ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทย 6 ฉบับ คือ รถจักรยานสองล้อ จักรยานไฟฟ้า ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ ล้ออัลลอย และดุมล้อ โดยผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการใช้วัตถุดิบนำเข้าในพิกัดศุลกากรเดียวกันกับสินค้าที่ส่งออก ซึ่งไม่เป็นไปตามกฎถิ่นกำเนิดสินค้าประเทศปลายทาง

นายรณรงค์ กล่าวว่า อีกทั้ง คต. ได้ร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่ออก Form CO ทั่วไป อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ หอการค้าไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยได้จัดส่งข้อมูลรายละเอียดของผู้ประกอบการที่ผลการตรวจ พบว่า ไม่ได้ถิ่นกำเนิดไทยให้แก่ทั้งสองหน่วยงานทราบ เพื่อพิจารณาเพิ่มความเข้มงวดออก Form CO ทั่วไป