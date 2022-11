เมเจอร์ เปิดโฉมบ้านหรูย่านกรุงเทพกรีฑา โดยจุดขายเสน่ห์เมืองมอลตัน เริ่มราคา 38-80 ล้าน

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับลักซูรีและคอนโดมิเนียมเลี้ยงสัตว์ได้ กล่าวว่า จากได้เปิดโครงการบ้านเดี่ยวหรูแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อ มอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา มูลค่าโครงการกว่า 2,100 ล้านบาท ให้เป็น Luxury Wellness Residence และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้าชมบ้านตัวอย่างจริงเป็นครั้งแรก ตั้งแต่ 19-20 พฤศจิกายนนี้ หลังจากได้รับกระแสตอบรับอย่างยอดเยี่ยมตั้งแต่ยังไม่ได้เปิดให้ชม จนมียอดขายแล้วมากกว่า 50% สะท้อนความต้องการด้าน Well-Living อีกหนึ่งเมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่กำลังกลายเป็นนิยามใหม่ของความลักซูรี

Advertisment

สำหรับโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา โดดเด่นด้วยแนวคิด “The Gates to Well-Living” เปิดประตูสู่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี 6 มิติ ตั้งแต่ 1.The Gates to Well Design สง่างามเหนือกาลเวลา รองรับการใช้ชีวิตของคนทุกวัย 2.The Gates to Well Community มอบความเป็นส่วนตัว ท่ามกลางสังคมคุณภาพ 3.The Gates to Well Rest คัดสรรโซลูชันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี อาทิ Solar Attic ระบบบ้านเย็นระบายความร้อนความชื้นใต้หลังคา ระบบบ้านปลอดฝุ่นและฟอกอากาศป้องกัน PM2.5 4.The Gates to Well Service มั่นใจในคุณภาพความปลอดภัยกับ Hygienic Concierge Service 5.The Gates to Well Essence ผนึกปัญญ์ปุริ (PAPURI) รังสรรค์ “PANPURI Private Edition” กลิ่นหอมเฉพาะตัวเพิ่มความผ่อนคลาย แฝงกลิ่นอายความเป็นผู้ดีอังกฤษ 6.The Gates to Well Health มอบชุดตรวจสุขภาพทางไกล TytoCare ทุกหลัง และแอปพลิเคชันติดตามสุขภาพ EngageCare โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.สมิติเวช

นอกจากนี้ ได้แรงบันดาลใจจากมอลตัน เมืองเก่าแก่ในอังกฤษ ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองน่าอยู่ มีชีวิตชีวา และอุดมสมบูรณ์ เต็มด้วยสวนสีเขียว พื้นที่สาธารณะ และใกล้กับแม่น้ำสายสำคัญ เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จึงนำนิยามเหล่านี้มาถ่ายทอดใหม่จนเกิดเป็นโครงการ Luxury Wellness Residence บ้านเดี่ยว 3 ชั้น สไตล์โมเดิร์นที่แฝงกลิ่นอายความเป็นอังกฤษ ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ Classical Redefine สะท้อนความประณีต สง่างามเหนือกาลเวลา ผ่านอาคารทรงสี่เหลี่ยมแบบย่อมุม และหน้าต่างสูงยาวกรอบสีดำ พร้อมบรรยากาศร่มรื่นจากสวนสีเขียวขนาดใหญ่ 1,100 ตารางเมตร บนทำเลแห่งอนาคต รายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งสถานศึกษา โรงพยาบาล และแหล่งไลฟ์สไตล์ มีขนาดพื้นที่ 21 ไร่ จำนวน 49 ยูนิต มีแบบบ้านเดี่ยวให้เลือก 3 แบบ ราคาเริ่มต้น 38-80 ล้านบาท

Advertisement

นางสาวอลิวัสสา พัฒนถาบุตร ประธานบริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ CBRE บริษัทที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก กล่าวว่า ภาพรวมตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักซูรีขึ้นไปในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้เผชิญกับสถานการณ์โรคระบาด โดยปี2560-2564 มีค่าเฉลี่ยการเปิดตัวโครงการบ้านในแต่ละปี อยู่ที่ 318 หลัง พบว่าปี 2565 มีอัตราการเปิดตัวมากถึง 883 หลัง หรือ คิดเป็น 2.8 เท่า ของค่าเฉลี่ยการเปิดตัวโครงการบ้าน 5 ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ ตลาดบ้านเดี่ยวระดับลักซูรีขึ้นไป คือ กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ซึ่งมีซัพพลาย 1,449 หลัง หรือคิดเป็น 39% ของทำเลทั้งหมด และมียอดขายแล้ว 71% โดยเฉพาะทำเลกรุงเทพกรีฑา มีการเติบโตช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันมีซัพพลาย 492 หลัง และมียอดขาย 71%