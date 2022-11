TQM ผนึก BUILK ONE GROUP เปิดตัว “Worry Free Home : WFH” ประกันภัยบ้านพ่วงบริการตรวจสุขภาพบ้าน

ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯและบริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ผู้ให้บริการพัฒนาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายใต้กลุ่มบริษัททีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM alpha ร่วมกันพัฒนาโปรเจคต์แรก ได้แก่ แพ็กเกจ “Worry Free Home : WFH บ้าน หาย ห่วง” ผลิตภัณฑ์ประกันภัยบ้าน ให้ความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงภัยแบบ 360 องศา ทั้งภัยจากไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ภัยจากการโจรกรรม นำมาจับคู่กับแพ็กเกจบริการ ‘ตรวจสุขภาพบ้าน’ กว่า 15 รายการ อาทิ ตรวจหลังคารั่ว พื้นรอบบ้าน โรงจอดรถทรุด ฯลฯ ทั้งนี้จะเปิดขายครั้งแรกในงาน Wonder Of Well – Being City 2022 (WOW) อัศจรรย์เมืองน่าอยู่ ในวันที่ 23 – 27 พฤศจิกายนนี้ ที่สวนป่าเบญจกิติ ราคาแพ็กเกจเริ่มต้นเฉพาะในงาน 2,900 บาท สามารถเลือกความคุ้มครองสำหรับประกันบ้านสูงสุด 5 ล้านบาท

“บ้าน อาจมีความเสี่ยงมากกว่าที่คาดคิด ทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น กรณีน้ำท่วมที่ปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นทุกปีทำให้บ้านเรือนและประชาชนได้รับความเดือดร้อน ความเสี่ยงจากการโจรกรรมที่อาจทำให้เสียทั้งทรัพย์สินและความเสียหายของตัวบ้านจากการงัดแงะ รวมถึงความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจากภายนอกส่งผลกระทบต่อตัวบ้าน เช่น การเกิดเพลิงไหม้หรือระเบิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ที่อาจจะส่งผลกระทบมายังทรัพย์สินรอบข้างและบ้าน จึงร่วมกับ BUILK ONE GROUP (บิลค์ วัน กรุ๊ป) ออกแบบตัวช่วยในการลดความเสี่ยงและการปกป้องรักษาที่อยู่อาศัย จึงเป็นที่มาของแพ็กเกจ “Worry Free Home : WFH บ้าน หาย ห่วง”

นายไผท ผดุงถิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า แพ็กเกจดังกล่าว จะมีทีมช่างจากบริษัทในเครือ คิวช่าง (Q Chang) ศูนย์รวมช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร จะคอยดูแลให้กับเจ้าของบ้าน โดยนำบริการ ‘ตรวจสุขภาพบ้าน’ มาร่วมในโปรเจคต์ดังกล่าว เนื่องจากการตรวจเช็คบ้านถือเป็นความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งที่เจ้าของบ้านไม่ควรมองข้าม เพราะในบางครั้งที่อยู่อาศัยที่คิดว่าแข็งแรง แต่ในความเป็นจริงอาจไม่แข็งแรงอย่างที่คิด และเมื่อเกิดความเสียหายรุนแรงขึ้นในภายหลังอาจต้องใช้งบประมาณในการซ่อมแซมเป็นจำนวนมาก