ข่าวใหญ่จริง… เจโล ‘ออกอัลบัมใหม่’ ได้แรงบันดาลใจจาก เบน แอฟเฟล็ก ล้วนๆ

รอยเตอร์ รายงาน เจนนิเฟอร์ โลเปซ นักร้อง นางเอกชื่อดังชาวอเมริกันวัย 53 ปี ประกาศออกอัลบัมเพลงใหม่ให้แฟนๆได้ฟังกันปีหน้า หลังจากสร้างความงุนงงขึ้นรูปโปรโฟล์ไอจีทางการที่ใช้ชื่อบัญชีว่า ” jlo” เป็นสีดำ และลบรูปในไอจีออกหมดเกลี้ยง กระทั่งถูกสื่อจับตาว่า เบื้องหลังที่มาคืออะไร แล้วก็รู้คำตอบเมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

นักร้อง นางเอกชาวนิวยอร์กโดยกำเนิด โพสต์คลิปวิดีโอลงไอจีเมื่อวันศุกร์โดยใช้รูปหน้าปกของตนเองในอัลบัม This Is Me… Then ที่ออกมาเมื่อปี 2545 จากนั้นจึงเปลี่ยนมาเป็นรูปเธอเองในปัจจุบัน และพูดว่า “This is me then … this is me now” ซึ่งหมายถึง “นี่คือฉันในอดีต… นี่คือฉันตอนนี้ ” โดย This Is Me… Now” คือชื่ออัลบัมใหม่ที่จะออกวางจำหน่ายปี 2566

จากที่ในอัลบัม This is me then เมื่อปี 2545 มีเพลงฮิตอาทิ Jenny from the Block และ All I Have ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากความรักกับ เบน แอฟเฟล็ก พระเอกฮอลลีวู้ดวัย 50 ในตอนนั้น หลังผ่านมา 20 ปี เจโลเปิดเผยว่า ในอัลบัม This Is Me… Now ผลงานอัลบัมลำดับที่ 9 จะมีเพลงทั้งหมด 13 เพลงที่ได้แรงบันดาลใจจากเรื่องราวความรัก ความสัมพันธ์ครั้งใหม่กับแอฟเฟล็ก ที่ได้กลับมารักกันใหม่ กระทั่งได้สมหวังแต่งงานกันที่นครลาสเวกัส เมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หลังเคยเลิกกันไปนาน 20 ปี สำหรับผลงานเพลงในอัลบัมใหม่ มีเพลงชื่อ “Dear Ben pt. ll” รวมอยู่ด้วย

อนึ่ง หลังจากตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายนไอจีทางการของเจโล ซึ่งมียอดผู้ติดตามราว 227 ล้านคน ขึ้นรูปโปรไฟล์สีดำ และลบรูปออกหมด โดยตัวแทนของนักร้องซุปตาร์ปฎิเสธที่จะให้ความเห็น แต่นิตยสารวาไรตี กล่าวว่าในอดีตที่ผ่านมา เคยมีคนดัง และศิลปินนักร้องหลายคนที่มีบัญชีต่างๆบนโซเชี่ยล มีเดียเป็นศูนย์ ก่อนจะมีการประกาศข่าวใหญ่ อย่างเช่น ออกอัลบัมเพลงใหม่