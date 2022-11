JR คว้างานใหม่โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ มูลค่า 137 ล้าน ดัน Backlog ทะลุ 3,611 ล้าน ตุนรายได้ยาว 3 ปี

นายจรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู. ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JR) เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นเอกสารเสนอราคางานรื้อย้ายระบบสื่อสารและโทรคมนาคมที่กีดขวางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ สัญญาที่ 1 กับกิจการร่วมค้า “ซีเคเอสที-พีแอล”ฯ และบริษัทได้รับการตอบรับจากกิจการร่วมค้าฯ ให้ บริษัท เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินงานดังกล่าว คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 137 ล้านบาท

“การรับงานใหม่นี้ส่งผลให้มูลค่างานในมือรอรับรู้รายได้ (backlog) เพิ่มขึ้นแตะระดับ 3,611 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้ยาวถึง 3 ปีข้างหน้า และบริษัทฯยังคงเดินหน้าประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่างานในมือ ซึ่งจะสร้างรายได้รองรับการเติบโตในอนาคตได้อย่างมั่นคง และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้อย่างต่อเนื่อง”

สำหรับไตรมาส 4/2565 นายจรัญ กล่าวว่า สถานการณ์โดยรวมของประเทศเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ส่งผลให้ภาครัฐและเอกชนได้เปิดประมูลงานใหม่อย่างคึกคัก คาดว่าจากนี้ไปจะมีงานใหม่เปิดประมูลกว่า 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและชมพู เฟสที่ 2 มูลค่ากว่า 7,000 ล้านบาท โครงการรื้อย้ายและสร้างใหม่ระบบโทรคมนาคมของรถไฟฟ้าสายอื่นๆ รวมทั้งงานวางระบบไฟฟ้า อีกราว 300 ล้านบาท จึงทำให้มั่นใจว่าผลงานทั้งปีน่าจะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บริษัทฯได้รับงานใหม่ 2 โครงการ มูลค่ารวม 93 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการ Electrical and Instrument Work for CFP Concurrent Work Project – Package LCO New LCO and Associated Fuel Oil Facilities กับบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) (TOP) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 62.13 ล้านบาท โดยบริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 23 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา

รวมทั้งได้ลงนามในสัญญาสำหรับ โครงการ Electrical and Instrument Work for CFP Concurrent Work Project – Package LCO New LCO and Associated Fuel Oil Facilities กับบริษัท ไทยลู้บเบส จำกัด (มหาชน) (TLB) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 31.77ล้านบาท โดยบริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 23 เดือน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา