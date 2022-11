อบรม พัฒนา หัวหน้าอุทยาน หลักสูตรพิเศษเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการ

วันที่ 29-30 พฤศจิกายน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ตามโครงการอุทยานพี่ อุทยานน้อง ร่วมแบ่งปันทรัพยากรและองค์ความรู้ รุ่นที่ 1-3 (Thailand National Park Superintendent Capacity Development Programme under the Sister Parks Arrangement for Resources and Knowledge Sharing : SPARK)

Advertisment

นายรัชฎา กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับมูลนิธิอมตะ ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอุทยานแห่งชาติอื่นๆ รวม 155 แห่ง ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานระดับสากล การฝึกอบรมหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ มี 3 รุ่น รุ่นละ 50-55 คน รวม 155 คน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2565 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2565 โดยเฉพาะรุ่นที่ 3 มีหัวหน้าพื้นที่คุ้มครองของ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมด้วย

Advertisement

นายรัชฎา กล่าวว่า การฝึกอบรมครั้งนี้มี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ และนายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) เป็นผู้ประสานงานและอำนวยการฝึกอบรม ช่วงการฝึกอบรมทั้ง 3 รุ่น ตนได้มอบแนวทางการทำงาน ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้สั่งการให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกแห่ง เตรียมแผนการทำงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทการจัดการอุทยานแห่งชาติ และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเตรียมความพร้อมรับนักท่องเที่ยวในปี 2566 จัดเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัย และความสะอาดของพื้นที่ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด

Advertisement

หลักสูตรการฝึกอบรม ประกอบด้วยเรื่องคุณค่าของพื้นที่คุ้มครองทั่วโลก บรรยายโดย Mr. Jon Jarvis อดีตอธิบดีกรมบริการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (ผ่านระบบทางไกล) ภาพรวมระบบการจัดการอุทยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา การวางแผนจัดการอุทยานแห่งชาติ การสื่อความหมายธรรมชาติ และการบังคับใช้กฎหมาย โดย Mr. Doug Morris ภาวะผู้นำ บรรยายโดย Mr. Bill Wade และแนวทางการทำงานเชิงรุก โดย นายธีรภัทร รวมทั้งมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆและให้ทุกคนจัดทำแนวทางการทำงานที่สำคัญในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวของอุทยานแห่งชาติที่รับผิดชอบ ต่อไป

การฝึกอบรมครั้งนี้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุกคนจะไปเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเยี่ยมชมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งปี 2565 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จัดตั้งขึ้นมาครบรอบ 60 ปี และเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก เมื่อปี 2548 รวมทั้งได้จัดให้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติ ขึ้นรถส่องสัตว์ เพื่อสำรวจและจดบันทึกสัตว์ป่าที่พบสองข้างเส้นทางตามหลักวิชาการ โดยสัตว์ป่าที่พบ คือ กวาง เก้ง เม่น หมาไม้ อีเห็น หมาจิ้งจอก กระทิง ช้างป่า ฯลฯ ซึ่งเดินกระจายหากินหญ้าริมถนน กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อให้นำแนวทางการสำรวจสัตว์ป่าและหลักวิชาการไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่เพื่อการนันทนาการ และวางแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสัตว์ป่าที่ออกมานอกเขตป่าอนุรักษ์