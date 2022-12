สื่อดังเผย คิม คาร์ดาเชียน จะได้ค่าเลี้ยงดูลูกจาก คานเย เวสต์ เดือนละ 7 ล้าน !!!

รอยเตอร์ รายงาน คิม คาร์ดาเชียน วัย 42 ซึ่งโด่งดังจากรายการเรียลลิตี Keeping up with the Kardashians ปัจจุบันเป็นนักธุรกิจเจ้าของบริษัทผลิตสินค้าเสริมความงามและแฟชั่น KKW Beauty และ Skims สามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องหย่า รวมถึงสิทธิเลี้ยงดูบุตรทั้ง 4 คน และการแบ่งทรัพย์สินต่างๆ กับ คานเย เวสต์ หรือ ‘เย’ นักร้องแร็พเปอร์ชื่อดังชาวอเมริกันวัย 45 ปี อดีตสามีได้แล้ว

ข่าวอ้าง หนังสือพิมพ์นิวยอร์ก โพสต์ รายงานเมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายนว่า แม้ทั้งคู่จะตกลงกันได้เรื่องร่วมกันดูแลลูกทั้ง 4 คนอายุตั้งแต่ 3 ขวบ,4 ขวบ, 6 ขวบ และ 9 ขวบ แต่คาร์ดาเชียน จะได้รับเงินค่าเลี้ยงดูบุตรจาก คานเย เวสต์ เดือนละ 200,000 ดอลลาร์ หรือราว 7,000,000 บาท

คาร์ดาเชียน และ เวสต์ แต่งงานกันเมื่อปี 2557 ต่อมาฝ่ายนักแสดงดังจากรายการเรียลลิตี้ Keeping up with the Kardashians เป็นฝ่ายฟ้องหย่าสามีแร็พเดอร์ดังเมื่อปี 2564 โดยอ้างความแตกต่างที่ไม่สามารถปรับเข้าหากันได้

รอยเตอร์อ้าง สื่อหลายสำนักต่างอ้างรายละเอียดที่ได้จากเอกสารทางศาลของศาลสูงนครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ซึ่งรอยเตอร์ ยังไม่สามารถยืนยันได้ทันทีว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่ ระบุว่า ลูกๆของทั้งสอง ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ห่างจากบ้านของคาร์ดาเชียนในเมืองฮิดเดน ฮิลส์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย เกินกว่า 100 กิโลเมตร ตราบใดที่เด็กๆยังเรียนไม่จบชั้นไฮสคูล หรือก่อนมีอายุครบ 19 ปี

ขณะที่นิวยอร์ก โพสต์ รายงานว่า ทั้งคาร์ดาเชียนและเวสต์ต่างมีสิทธิไปหาลูกๆในวันคล้ายวันเกิดของลูกๆ และในโอกาสสำคัญต่างๆ ทั้งยังว่า เวสต์ได้ยกบ้านหลังหนึ่งในเมืองฮิดเดน ฮิลส์ ให้คาร์ดาเชียน ซึ่งยังได้ครอบครองกรรมสิทธิในบ้านที่มาลิบู และริเวอร์ไซด์ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย และอสังหาริมทรัพย์ในเมืองแฮร์ริสัน รัฐไอดาโฮ

ด้านสถานีโทรทัศน์สกาย นิวส์ รายงานว่า ทั้งสองฝ่ายไม่ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้แก่กัน และต่างต้องชำระหนี้สิ้นที่มีของตนเอง นอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายยังจะแยกกันจ่ายค่ารักษาความปลอดภัยของลูกๆ ค่าเล่าเรียนทั้งระดับชั้นไฮสคูลและมหาวิทยาลัย

รอยเตอร์ รายงานว่าทั้งโฆษกของคาร์ดาเชียน และตัวแทนของเวสต์ ปฎิเสธที่จะให้ความเห็นใดๆเมื่อสอบถามไป