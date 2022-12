วารสารการเงินธนาคารจัดงานมันนี่ เอ็กซ์โป ส่งท้ายปี ชูดอกเบี้ยเงินฝาก ธ.ก.ส. 10.56% ออมสิน 9.99%

งานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END แบงก์-นอนแบงก์-ประกัน-บล.-บลจ. ทุ่มแคมเปญสุดพิเศษส่งสุขท้ายปี เงินฝาก Extra Bonus 10.56% ต่อปี สินเชื่อบ้าน 0% ต่อปี นาน 3 เดือน ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 55% สินเชื่อธุรกิจ SSME 1.99% ต่อปี กองทุน-ประกันลดหย่อนภาษี เช็คฟรี! เครดิตบูโรในงาน พร้อมฟังสัมมนา ฟรี! ตลอดงาน วันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ที่ ฮอลล์ EH103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

นางสาวภาคนี วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานร่วมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO เปิดเผยว่า วารสารการเงินธนาคารเตรียมจัดงานมหกรรมการเงินส่งท้ายปี ครั้งที่ 5 MONEY EXPO 2022 BANGKOK YEAR-END ที่กรุงเทพ ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคมนี้ ที่ฮอลล์ EH103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ภายใต้แนวคิด “Wealth to Wellness”

นางสาวภาคนี กล่าวว่า ธนาคารและสถาบันการเงินที่เข้าร่วมงานได้เตรียมโปรโมชั่นส่งท้ายปี เช่น เงินฝาก Extra Bonus รับผลตอบแทนแบบขั้นบันได สูงสุด 10.56% ต่อปี ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ13 อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดสูงสุด 9.99% ของธนาคารออมสิน สินเชื่อบ้าน 0% ต่อปี นาน 3 เดือน ทรัพย์ NPA ลดสูงสุด 55% สินเชื่อฟื้นฟูเพื่อธุรกิจ ดอกเบี้ย 2% ต่อปี นาน 2 ปีแรก สินเชื่อธุรกิจ SSME 1.99% ต่อปี กองทุน-ประกันลดหย่อนภาษี และเช็คฟรี เครดิตบูโรในงาน

นอกจากนี้ ภายในงานยังจัดสัมมนาฟรีทุกวันของการจัดงาน โดยไฮไลท์วันที่ 16 ธันวาคมนี้ ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย จะมาเป็นวิทยากร หัวข้อ “Thailand Next Move 2023” ต่อด้วย ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หัวข้อ Capital Market 2023 : Evolution of the Next Growth พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแวดวงตลาดเงิน ตลาดทุน และภาคธุรกิจที่จะมาร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยในปี 2023

รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน อาทิ แกงส้ม ธนทัต ในวันที่ 18 ธันวาคมนี้ สำหรับรูปแบบการจัดงานยังคง Hybrid Exhibition สามารถใช้บริการได้ทั้งออฟไลน์และแบบออนไลน์ ทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.MoneyExpoOnline.com แพลตฟอร์มมหกรรมการเงิน Money Expo Online