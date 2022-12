6 สถาบันฯ ระดมวิทยากรระดับโลกถกยุทธศาสตร์สร้างชาติ ‘บิ๊กตู่-อนุทิน-บิ๊กจิ๋ว-ฮุนเซน’ วีดีโอคอล-ส่งตัวแทนร่วม

6 สถาบันฯ ระดมวิทยากรระดับโลก ถกยุทธศาสตร์สร้างชาติ หลังวิกฤตในโลกโกลาหล ‘บิ๊กตู่-อนุทิน-บิ๊กจิ๋ว-ฮุนเซน’ วีดีโอคอล-ส่งตัวแทนร่วม

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม ที่ห้องประชุม คอมพัส แคมพัส ถนนบางนา-ตราด สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International (NBII)) จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ (ICNB) ในหัวข้อ ‘ยุทธศาสตร์การสร้างชาติยุคหลังวิกฤตในโลกแห่งความโกลาหล’ (The 6th International Conference on Nation-Building 2022 :Post-Crisis Nation-Building Strategies in the World of Flux) ระหว่างวันที่ 8 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โดยเป็นความร่วมมือกับ สถาบันการสร้างชาติประเทศไทย, สถาบันการสร้างชาติประเทศมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย และ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้)

ศ.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ หรือ ดร.แดน ประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และนำเสนอแนวคิด นโยบาย บทความวิชาการ ผลการวิจัยในระดับนานาชาติ และองค์ความรู้ใหม่ เกี่ยวกับการฟื้นฟูประเทศและองค์กรจากภาวะวิกฤติในมิติต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้กำหนดนโยบายและผู้มีส่วนได้เสียในสังคม ในการฟื้นฟูประเทศและองค์กรจากวิกฤติ Covid-19 ได้โดยเร็ว และสามารถขับเคลื่อนประเทศและองค์กรไปสู่ความเจริญก้าวหน้าหลังวิกฤติได้ โดยในการประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมงานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 2,000 คน ทั้งในระบบออนไซต์และออนไลน์ ครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคม อาทิ ผู้นำจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไป

ศ.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า การประชุมนี้ได้รับเกียรติจากผู้นำและผู้ทรงคุณวุฒิระดับนานาชาติในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยนายกฯมอบหมายนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) นันทึกเทปปาฐกถาพิเศษแทน , สมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ส่งผู้แทน , พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี, นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , และ ดาโต๊ะ พญ.เจสซี่ ถัง ประธานสถาบันการสร้างชาติ ประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้ การประชุมยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 70 คน จาก 30 ประเทศ เข้าร่วมเสวนาและนำเสนอแนวทางที่ครอบคลุมในประเด็นที่หลากหลาย

“การนำเสนอและอภิปรายในการประชุมครอบคลุม ประเด็น แนวโน้ม และแนวทางต่าง ๆ ในการฟื้นฟูหลังวิกฤตในโลกแห่งความโกลาหล อาทิ การคาดการณ์แนวโน้มโลกปี 2566, การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ, การปฏิรูปการศึกษา การเรียนรู้ และการจ้างงาน, การออกแบบเมืองและชนบทในยุคที่โรคระบาดเป็นความปกติใหม่, การฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวหลังวิกฤต, อนาคตของการค้า การลงทุนและการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานระดับโลก, การเสริมสร้างความยืดหยุ่นของวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่, และการเสริมสร้างความร่วมมือระดับโลกในโลกแห่งความโกลาหล” ศ.เกรียงศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ภายในงาน ศ.เกรียงศักดิ์ ยังได้แถลงผลการจัดทำดัชนีประจำปี 2022 ซึ่งครอบคลุม 1) ดัชนีการสร้างชาติ โดยจัดอันดับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกด้านความสำเร็จในการสร้างชาติ ครอบคลุมปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการสร้างชาติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 2) ดัชนีการจัดการหลังวิกฤต เพื่อเปรียบเทียบศักยภาพในการจัดการหลังเกิดวิกฤตของประเทศต่าง ๆ และ 3) ดัชนีมหาวิทยาลัยสร้างชาติ เพื่อประเมินบทบาทในการสร้างชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

ประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ กล่าวว่า ทั่วโลกกำลังเข้าสู่ช่วงฟื้นฟูหลังวิกฤต แต่ความท้าทายคือ โลกหลังวิกฤตเป็นโลกแห่งความโกลาหล ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว กว้างขวาง ลงลึก ไม่แน่นอน และคาดการณ์ได้ยาก การฟื้นฟูและพัฒนาประเทศภายใต้แนวโน้มเช่นนี้ จำเป็นต้องมียุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดและรอบคอบ และอยู่บนรากฐานที่แข็งแรง 5 ประการ คือ ฐานอุดมการณ์ชาติ ฐานความรู้ ฐานจุดแกร่ง ฐานความมั่นคง และฐานความร่วมมือ การประชุม ICNB 2022 จึงเป็นความพยายามนำผู้คนจากทั่วโลก ทุกสาขาวิชา ทุกภาคส่วนมารวมกัน เพื่อแบ่งปัน แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และร่วมกันค้นหาแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาประเทศและองค์กรไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์