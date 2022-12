เออร์ติกา ไฮบริด ทีเด็ดใหม่ค่ายซูซูกิ

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สร้างปรากฏการณ์ให้กับตลาดรถยนต์อีกครั้ง ด้วยการประกาศเปิดตัว ซูซูกิ สมาร์ท ไฮบริด (NEW SUZUKI ERTIGA SMART HYBRID) อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ครั้งแรกกับเทคโนโลยี สมาร์ท ไฮบริด วีฮิเคิล (Smart Hybrid Vehicle -SHVS) ระบบสมาร์ทไฮบริดแบบใหม่ล่าสุดของซูซูกิ ครั้งแรกในประเทศไทย ติดตั้งมาในรถยนต์อเนกประสงค์ขนาด 7 ที่นั่ง ที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า (Integrated Starter Generator หรือ ISG) พร้อมแบตเตอรี่ ลิเธียม–ไอออน (Lithium-ION) เพื่อช่วยเสริมกำลังการทำงานของเครื่องยนต์ ทำให้ลดอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันดีขึ้น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สมรรถนะและฟังก์ชั่นการใช้งานเพิ่มขึ้น

เทคโนโลยีอัจฉริยะ SHVS จากซูซูกิ ผสานการทำงานระหว่างเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้า Integrated Starter Generator หรือ ISG พร้อมแบตเตอรี่ ลิเธียม–ไอออน เพื่อเสริมการขับเคลื่อนให้เครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานหนัก และชาร์จกระแสไฟ (Regenerative) เข้าไปเก็บในแบตเตอรี่ มีส่วนสำคัญในการลดการปล่อยมลพิษออกจากเครื่องยนต์

จุดเด่นของเทคโนโลยีของเครื่องยนต์ สมาร์ท ไฮบริด เครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตร เกียร์อัตโนมัติ มีขนาดมิติความยาว 4,395 มิลลิเมตร ความกว้าง 1,735 และความสูง 1,690 มิลลิเมตร ประหยัดน้ำมันสูงสุด 17.9 กิโลเมตรต่อลิตร ออกตัวได้นุ่มนวล อัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 134 กรัม/กิโลเมตร การบำรุงรักษาง่ายไม่แตกต่างจากรถเครื่องยนต์เบนซินรับประกันอายุแบตเตอรี่นาน 5 ปี

ดีไซน์ภายนอก กระจังหน้าโครเมียมดีไซน์ใหม่ ผสมผสานด้วยไฟหน้าโปรเจ็กเตอร์ พร้อมระบบเปิด–ปิดไฟหน้าอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชั่น ไกด์มี-GuideMe (Automatic turn-on/off headlight with guide me functionality) สะดวกแม้ยามค่ำคืน ไฟท้ายแบบแอลอีดี แบบ ไลต์ ไกด์ และสัญลักษณ์ Hybrid บริเวณประตูด้านท้าย กระจกมองข้างพับออโต้ (Auto Retractable Outside Mirror) เสาอากาศแบบใหม่ ล้ออะลูมิเนียมอัลลอยแบบทูโทน ขนาด 15 นิ้ว

การออกแบบภายในบริเวณคอนโซลด้านหน้าและแผงประตูสีดำตกแต่งลายไม้สีเทา มาพร้อมกับอุปกรณ์อำนวยความสะดวก รองรับการใช้งานครบครัน มาตรวัดพร้อมจอ แอลซีดี แสดงพลังงานแบตเตอรี่ และสถานะข้อมูลสำคัญของตัวรถ อาทิ ข้อมูลการขับขี่ ไดรฟ์วิ่ง จี–ฟอร์ซ (Driving G-Force) พร้อมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง เชื่อมต่อกับความบันเทิงด้วยจอแสดงผลระบบสัมผัส ขนาด 10 นิ้ว ฟังก์ชั่นเอ็นเตอร์เทนเมนต์ ด้วยเครื่องเล่นวิทยุ MP3 และ WMA พร้อมระบบเชื่อมต่อบลูทูธ และระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน สามารถรองรับการใช้งาน USB และ HDMI

พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นทรง ดี–เชพ (D-Shape) พร้อมปุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) ปุ่มควบคุมเครื่องเสียง และปุ่มควบคุมระบบสั่งการโทรศัพท์บนพวงมาลัย สะดวกด้วย คีย์เลส เอ็นทรี่ (Keyless entry) และ คีย์เลส พุช สตาร์ต (Keyless Push Start) พร้อมแท่นชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย และช่องจ่ายไฟสำรอง 12V 2 ตำแหน่ง มีช่องวางเครื่องดื่ม 8 ตำแหน่ง พร้อมช่องเป่าลมเย็นบริเวณคอนโซลกลาง มีระบบปรับอากาศสำหรับผู้โดยสารด้านหลัง

ภายในห้องโดยสารที่นั่ง 3 แถว 7 ที่นั่ง พร้อมฟังก์ชั่นการปรับพับเบาะ เบาะนั่งแถวที่สองปรับพับแยกเบาะแบบ 60:40 แถวที่สามแบบ 50:50 สามารถเลื่อนสไลด์ได้ 240 มิลลิเมตร พื้นที่เก็บของอเนกประสงค์บริเวณใต้ห้องเก็บสัมภาระ เปิด–ปิด ได้อย่างอิสระ 50:50

แพลตฟอร์ม ฮาร์ตเทค (HEARTECT) เทคโนโลยีอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซูซูกิ ช่วยเสริมสมรรถนะการขับเคลื่อน

ด้านความปลอดภัยมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัย SRS คู่หน้า ระบบเบรก ABS ช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรกกะทันหัน พร้อมระบบ EBD ช่วยกระจายแรงเบรก เสริมด้วยระบบควบคุมเสถียรภาพในการทรงตัว ESP และการปรับแต่ง โมดูล (module) เหมาะกับการขับในเมืองด้วยระบบ ไอดลิง สต๊อป (Idling Stop) ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันขณะรถหยุดนิ่งเครื่องยนต์จะดับอัตโนมัติ

มีระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน (Hill Hold Control) จุดยึดเบาะสำหรับเด็ก ISOFIX และ Top tether, กล้องมองภาพพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะขณะถอยหลัง มีระบบป้องกันการโจรกรรมด้วยระบบกุญแจนิรภัย (Immobilizer)

เออร์ติกา ไฮบริด แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ GL และ GX เกียร์อัตโนมัติ มีสีทั้งหมด 4 สี ได้แก่ สีแดง (สีใหม่) Mellow Deep Red, สีขาว (Pearl Snow White) สีเทา (Metallic Magna Gray) และสีดำ (Cool Black Metallic)

โดยสรุปแล้วมีฟีเจอร์ใหม่เพิ่มขึ้นจากรุ่นเดิมคือ รุ่น GL ประกอบด้วย จอระบบสัมผัส ขนาด 7 นิ้ว เครื่องเล่นวิทยุ MP3 และ WMA พร้อมระบบเชื่อมต่อ บลูทูธ และระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน รวมไปถึงแสดงฟังก์ชั่น ข้อมูลรถขณะขับขี่ (Driving display) อัตราสิ้นเปลือง,ความเร็วเฉลี่ย,การทำงานของระบบสมาร์ทไฮบริด เป็นต้น จอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD แสดงพลังงานแบตเตอรี่ และ Driving G Force

รุ่น GX ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (Cruise Control) จอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD แสดงพลังงานแบตเตอรี่ และรูปแบบการขับขี่ Driving G Force, ที่วางชาร์จโทรศัพท์ (Wireless Charger), ระบบไฟหน้าเปิด–ปิดอัตโนมัติพร้อมฟังก์ชั่น GuideMe (Auto on-off lighting with guide me functionality) และกระจกมองข้างพับออโต้ (Auto Retractable Outside Mirror)

รุ่น GL ราคา 783,000 บาท และรุ่น GX ราคา 839,000 บาท

ถือว่าเป็นอีกทางเลือกใหม่สำหรับรถครอบครัว ที่ต้องการเน้นความสะดวกและประหยัด

นายพล