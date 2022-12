รุมสับเดือด การ์ดเทศกาลดนตรีดัง ล้วงเสื้อ-ถกบรา-ลูบหว่างขา ซัดเกินเหตุ ละเมิดหรือไม่?

เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ไม่น้อย เมื่อสาวญี่ปุ่น ที่ใช้ชื่อทวิตเตอร์ว่า @HetoldmeXOXO ได้ไปร่วมงานคอนเสิร์ตชื่อดังแห่งหนึ่ง แต่ต้องถูกพนักงานที่ตรวจความปลอดภัยก่อนเข้าคอนเสิร์ต ตรวจอย่างละเอียด จนบางคนมองว่าเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่

โดยเธอได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอขณะที่เจ้าหน้าที่การ์ดได้ล้วงเข้าไปที่ก้น และจับทางด้านหน้า พร้อมข้อความว่า

“การตรวจร่างกายค่อนข้างเข้มงวดมาก ไม่เพียงแต่ฉัน แต่ผู้หญิงทั้งหมดตรงนั้น ถูกเช็กเข้าไปข้างในบรา เช่นเดียวกับระหว่างขา ที่ถูกจับที่อวัยวะเพศ ฉันถ่ายคลิปไว้ แต่ไม่ได้ช่วยอะไรมาก เพราะทุกคนถูกเช็กอย่างเข้มงวด และใช่ เธอจับโดนหัวนมของฉันตรงๆ”

Security body check was very strict not only me but all the women were checked inside bra directly.

Also between legs, they actually touched pussy over clothes🤣

I took movie but it doesn’t help much cuz everybody got strict check.

Yeah today she touched my nipple directly 🤪 pic.twitter.com/JkQ6iqcirL

— He told me | Pro Drunk (@HetoldmeXOXO) December 11, 2022