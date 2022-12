บียอนด์ เทรนนิ่ง ชี้ทักษะยุคเดิมไม่ทันเทรนด์ธุรกิจใหม่ ผู้นำต้อง เก่งงาน เก่งคน

ภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด เปิดเผยว่าธุรกิจยุคใหม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทักษะคนทำงานยุคเดิมกำลังจะหมดไป ทั้งนี้ นิตยสาร Forbes ได้นำเสนอแนวคิดของผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล รวม 14 คน ระบุถึง 14 ความท้าทายที่หัวหน้ามือใหม่ต้องเผชิญในช่วงปี 2022 และอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับสังคมการทำงานในไทยว่า นับจากนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย โดยเฉพาะแนวคิดจาก “ผู้ทำ เป็น ผู้นำ” ส่งผลให้หัวหน้าต้องปรับแนวคิดครั้งใหญ่ จากการลงมือทำเอง เป็นสร้างผลงานผ่านทีม เพื่อให้หัวหน้างานทำสิ่งที่สำคัญกว่าและสร้าง Impact ต่อองค์กร

ภก.คงเกียรติ กล่าวว่า ฉะนั้น หัวหน้างานต้องเริ่มเรียนรู้ ทักษะผู้นำยุคใหม่ หรือ Adaptive Leadership Skill ถือเป็นทักษะสำคัญเร่งด่วนที่ต้องเร่งพัฒนาหัวหน้ายุคดิจิทัล ซึ่งเป็นหัวใจเป็นมันสมองของธุรกิจในยุคดิจิทัล

“การพลิกรูปแบบการสื่อสาร เชื่อมคนในทีมและ Stakeholders (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ คือ ต้องรู้จักทีมว่าใครมีความสามารถอะไร รู้วิธีสื่อสารให้ทีมเข้าใจ และประสานงานกับแผนกอื่นๆได้ ปรับบทบาทเป็นผู้นำที่พร้อมสนับสนุนและสร้างแรงผลักดันให้กับลูกทีมได้ในโลกของการทำงานไม่มีอะไรแน่นอน พนักงานในทีมแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน หัวหน้างานจึงต้องปรับบทบาทเป็นผู้ซัพพอร์ตสร้างกำลังใจ เป็นโค้ชฯอย่างเต็มที่ รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกุญแจสำคัญช่วยปลดล็อกความคิดและพัฒนาทักษะของหัวหน้าคือ Adaptive Leadership Skill ”

ภก.คงเกียรติ กล่าวว่า ผู้นำยุคใหม่ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership) ซึ่งอ้างอิงจากหนังสือ The Practice of ADAPTIVE LEADERSHIP: Tools and Tactics for Changing Your Organization and the World กล่าวถึงบุคลิกลักษณะของผู้นำฯ มี 6 ข้อที่น่าสนใจ คือ

1. Get on the Balcony การมองภาพรวม (Big Picture) ต้องมองภาพรวมให้เป็น เอาตัวถอยออกมาเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมโดยกว้าง หมั่นศึกษา Macro Trend ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

2. Identify adaptive challenges ระบุปัญหาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน เช่น การตั้งคำถามว่า อะไรคือปัญหาสำคัญ ระหว่างองค์กรหรือพนักงาน ควรหาคำตอบร่วมกับพนักงาน เพื่อคัดกรองสิ่งที่เป็นปัญหาจริง ๆ และลำดับความสำคัญของปัญหา -ลงมือแก้ไข

3. Regulate distress ปรับแนวคิดเพื่อรับมือกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการปรับตัว คือคำถามจากทั้งตัวเองและพนักงานว่า ทำไมถึงต้องปรับตัว ตอบคำถามด้วยเหตุผลด้วยการ Turning up the heat (heifetz, 2009) ให้พนักงานเข้าใจว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลง

4. Maintain disciplined attention เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างวินัยของการปรับตัว หัวหน้าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการ สร้างวินัยด้านการปรับตัว เพราะจะส่งผลดีต่อตนเอง ทีมและองค์กร

5. Give the work back to the people ทำงานให้ใกล้ชิด ปลูกฝังหัวใจของการเป็นเจ้าของธุรกิจให้พนักงาน การเปลี่ยนแปลงมีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลว หัวหน้าต้องมีความเชื่อมั่นและผลักดันผลลัพธ์ให้เกิดขึ้นจริง ให้กำลังใจ เสริมแรงจูงใจกระตุ้นให้รู้ว่าพนักงานมีความสำคัญต่อองค์กร

6. Protect leadership voices from below ให้ความสำคัญกับ เสียงเล็กๆของพนักงานทุกคน ต้องรับฟังปัญหาของพนักงานทุกคน

ภก.คงเกียรติ กล่าวว่า จากเทรนด์ของธุรกิจดังกล่าวที่จำเป็นต้องมีหัวหน้างานแบบ Adaptive Leadership บริษัทฯจึงได้ออกแบบแผนพัฒนาที่ชื่อว่า Adaptive Leadership Series เพื่อช่วย “สร้างคนเก่งที่มีภาวะผู้นำสูง” ช่วยพัฒนาบุคลากรในทุกตำแหน่งให้ “เก่งงาน เก่งคน เท่าทันเทรนด์โลก” พร้อมเป็นฟันเฟืองสำคัญในการเติบโตแบบก้าวกระโดดให้กับองค์กรยุคใหม่ โดยเริ่มตั้งแต่ให้ความรู้แบบเจาะลึกกระแสโลก ทิศทางของธุรกิจ ไปถึงวางแนวทางกลยุทธ์องค์กร วางโครงสร้างองค์กร ออกแบบตำแหน่งหน้าที่การทำงานต่างๆ และลงลึกเรียนรู้ของคนในองค์กร ผ่าน Framework ที่ชื่อ High Impact Development Framework เจาะลึก 8 สมรรถนะ (Competency) ของผู้นำยุคใหม่ ประกอบไปด้วย AGILITY, DISRUPTIVE , ATTITUDES , PERSONALIZATION , TECHNOLOGY , INNOVATION , LIVE WELL BEING , EMPATHY ซึ่งนอกจากเรียนรู้จากหลักสูตรแล้ว จะมีการนำความรู้ไปปฏิบัติจริงด้วย