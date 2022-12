เคท ฮัดสัน เตรียมออก ‘อัลบัมเพลงแรก’ ปีหน้า ลั่นหากไม่ทำ คงเสียใจที่สุดในชีวิต

ปี 2566 ที่กำลังใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่อึดใจ เป็นปีที่แฟนๆของ เคท ฮัดสัน จะได้เห็นความสามารถอีกด้านหนึ่งของนางเอกฮอลลีวู้ดดังวัย 43 ที่กำลังจะมีอัลบัมเพลงแรกในชีวิตออกมาให้ฟังกันแน่นอน

นางเอกสาวสวย ที่โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Almost Famous ภาพยนตร์ดังปี 2543 เปิดเผยข่าวน่าตื่นเต้นนี้ในรายการ The Tonight Show Starring Jimmy Fallo เมื่อกลางเดือนธันวาคมว่า เธอไม่ตั้งความคาดหวังใดๆเลยกับอัลบัมเพลงแรกในชีวิตของเธอ แต่ที่อยากทำเพราะ ตั้งใจไว้แล้วว่า จะใช้ชีวิตโดยไม่มีคำว่า ‘เสียใจ’ อีกต่อไป

” คุณรู้มั้ย ฉันคิดได้ระหว่างใช้ชีวิตในช่วงโควิด ทุกครั้งที่ถูกสัมภาษณ์ ฉันมักจะเจอคำถามว่า คุณมีอะไรที่รู้สึกเสียใจบ้างมั้ย? ฉันก็รู้สึกว่า ฉันเพิ่งอายุ 40 ต้นๆเอง ยังไม่ถึงเวลาต้องมานั่งคิดหรอกนะ แต่ในช่วงโควิด ฉันได้กลับมานั่งทบทวนถามตัวเองว่า ฉันกำลังทำอะไรอยู่? ฉันเคยเขียนเพลงมาตั้งแต่อายุ 19 แต่ฉันยังไม่เคยนำออกมาแชร์ให้ใครฟังเลย และฉันรู้สึกว่า นี่แหละคือหนึ่งในความเสียใจที่สุดในชีวิตฉัน “

ลูกสาวคนสวยของ โกลดี ฮอว์น นางเอกดังฮอลลีวู้ดวัย 77 ปี บอกว่า “ฉันไม่ตั้งความคาดหวังใดๆเลย ฉันแค่อยากทำอัลบัมออกมา แล้วฉันกำลังทำมันอยู่ ฉันรักการร้องเพลง “

ฮัดสัน เริ่มเข้าห้องบันทึกเสียงตั้งแต่เดือนเมษายน และเคยโพสต์รูปลงไอจี ระหว่างอยู่ในสตูดิโอทำเพลงมาให้บรรดาฟอลโลว์เวอร์ได้ดูกันด้วย

จะว่าไปก็ไม่น่าแปลกใจ ที่ฮัดสันมีใจรักดนตรี เพราะพ่อของเธอคือ บิล ฮัดสัน อดีตสมาชิกวง The Hudson Brothers ขณะที่โกลดี ฮอว์น แม่ของเธอ แม้จะเป็นนางเอกดัง แต่ก็เคยมีอัลบัมเพลงคันทรีออกมาเมื่อปี 2515 ซึ่งโกลดี ฮอว์นนำเพลงฮิตของนักร้องดังหลายคน มาร้องโคฟเวอร์ใหม่ รวมทั้งผลงานเพลงของ ดอลลี พาร์ตัน, บ็อบ ดีแลนและ บิล มอนโร

ที่ผ่านมา นางเอกแม่ลูกสาม ก็เคยโชว์ความสามารถในการร้องเพลงในผลงานภาพยนตร์หลายเรื่อง อาทิ เคยร้องเพลง You’re So Vain ของ คาร์ลี ไซมอน คู่กับ แมทธิว แมคคอนาฮีย์ ใน How to Lose a Guy in 10 Days ภาพยนตร์ดังปี 2546

นอกจากนั้น ระหว่างเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง Glee ที่ฮัดสันรับบทเป็น แคสแซนดรา จูไล ครูสอนเต้น ฮัดสันก็แสดงความสามารถในการร้องเพลงไว้หลายเพลงด้วยกัน อาทิ เพลง All That Jazz จากภาพยนตร์เรื่องชิคาโก เพลง Americano ของ เลดี กาก้า

ทั้งนี้ชีวิตส่วนตัว เคท ฮัดสัน เป็นคุณแม่ลูก 3 ลูกชายคนโต ไรเดอร์ อายุ 18 ปีเกิดจาก คริส โรบินสัน นักร้องวง Black Crowes , บิงแฮม ลูกชายวัย 11 เกิดจาก แมตต์ เบลลามี นักร้อง นักดนตรีวง Muse ของอังกฤษ และ รานี ลูกสาววัย 4 ขวบเกิดจาก แดนนี ฟูจิกาวะ นักร้อง นักกีตาร์วง Chief ในลอสแอนเจลิส คู่ชีวิตคนปัจจุบัน

คิดดูล่ะกันว่า แม้แต่ผู้ชายที่ เคท ฮัดสัน ตกหลุมรัก ก็ยังเป็นคนในแวดวงดนตรีทั้งนั้น